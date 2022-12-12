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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Чтобы война закончилась быстрее, Украине нужна более мощная помощь

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Зеленский назвал важное условие для окончания войны
Зеленский назвал важное условие для окончания войны
Фото: president.gov.ua

Продолжительность войны в Украине, которую развязала Россия, будет зависеть от объемов международной помощи. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", которое вышло в эфир 12 декабря.

Президент отметил, что США являются лидером в поддержке Украины и без их помощи будет очень сложно.

"Вопрос, когда закончится война, также зависит от этой поддержки. Нужно, чтобы она была более быстрой и мощной. И мы следим за тем, что происходит в США, мы слышим разные месседжи с разных сторон, и они могут повлиять на помощь Украине", – сказал он.

Президент отметил, что Украина воюет за весь мир – за демократию и за свободу.

"Самое главное – чтобы Соединенные штаты Америки, общество знали об этом, не сбились с пути поддержки Украины, а знали, что мы воюем и за них тоже", – сказал он.

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Кроме того, в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Теги: США, оружие, военная помощь, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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