Зеленский: Чтобы война закончилась быстрее, Украине нужна более мощная помощь

Президент отметил, что США являются лидером в поддержке Украины и без их помощи будет очень сложно.
"Вопрос, когда закончится война, также зависит от этой поддержки. Нужно, чтобы она была более быстрой и мощной. И мы следим за тем, что происходит в США, мы слышим разные месседжи с разных сторон, и они могут повлиять на помощь Украине", – сказал он.
Президент отметил, что Украина воюет за весь мир – за демократию и за свободу.
"Самое главное – чтобы Соединенные штаты Америки, общество знали об этом, не сбились с пути поддержки Украины, а знали, что мы воюем и за них тоже", – сказал он.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Кроме того, в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.