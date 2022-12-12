Зеленский: Чтобы война закончилась быстрее, Украине нужна более мощная помощь

Президент отметил, что США являются лидером в поддержке Украины и без их помощи будет очень сложно.

"Вопрос, когда закончится война, также зависит от этой поддержки. Нужно, чтобы она была более быстрой и мощной. И мы следим за тем, что происходит в США, мы слышим разные месседжи с разных сторон, и они могут повлиять на помощь Украине", – сказал он.

Президент отметил, что Украина воюет за весь мир – за демократию и за свободу.

"Самое главное – чтобы Соединенные штаты Америки, общество знали об этом, не сбились с пути поддержки Украины, а знали, что мы воюем и за них тоже", – сказал он.