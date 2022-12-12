Зеленский уверен, что Путин не применит ядерное оружие из-за боязни за свою жизнь

Путин боится умереть, и даже во время встреч сидит за длинным столом, потому что боится заразиться коронавирусом или чем-то еще, сказал Зеленский.
"Я видел Путина, я видел его желание жить, он любит жизнь, он боится смерти. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", – сказал Зеленский.
Путин понимает, что если применит ядерное оружие, другие государства могут предпринять по отношению лично к нему определенные шаги, отметил президент.
Зеленский при этом отметил, что оккупация Запорожской атомной электростанции – это большая ядерная угроза.
После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.