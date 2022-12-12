Зеленский уверен, что Путин не применит ядерное оружие из-за боязни за свою жизнь

Путин боится умереть, и даже во время встреч сидит за длинным столом, потому что боится заразиться коронавирусом или чем-то еще, сказал Зеленский.

"Я видел Путина, я видел его желание жить, он любит жизнь, он боится смерти. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", – сказал Зеленский.

Путин понимает, что если применит ядерное оружие, другие государства могут предпринять по отношению лично к нему определенные шаги, отметил президент.

Зеленский при этом отметил, что оккупация Запорожской атомной электростанции – это большая ядерная угроза.