Зеленский сообщил о разговоре с Байденом, речь шла о ПВО для Украины и поддержке ее экономики

"Пообщался с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Это не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики", – написал он.

Президент Украины отметил помощь Соединенных Штатов в восстановлении энергосистемы Украины после российских ударов и выразил надежду на "дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере".

"Подчеркнул важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Нужно сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период", – объяснил Зеленский.

Он также поблагодарил "за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности" Украины в ее международно признанных границах.

Зеленский анонсировал разговор с Байденом во время видеообращения по итогам 11 декабря.