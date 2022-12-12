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Зеленский сообщил о разговоре с Байденом, речь шла о ПВО для Украины и поддержке ее экономики

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Президенты общались по телефону
Президенты общались по телефону
Фото: ЕРА (архив)

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegrаm, что провел разговор с президентом США Джо Байденом.

"Пообщался с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Это не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики", – написал он.

Президент Украины отметил помощь Соединенных Штатов в восстановлении энергосистемы Украины после российских ударов и выразил надежду на "дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере".

"Подчеркнул важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Нужно сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период", – объяснил Зеленский.

Он также поблагодарил "за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности" Украины в ее международно признанных границах.

Зеленский анонсировал разговор с Байденом во время видеообращения по итогам 11 декабря.

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

9 декабря сайт Пентагона опубликовал перечень оборудования, которое войдет в новый пакет оборонной помощи Украине на сумму $275 млн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Украина, оружие, Джо Байден, экономика, оборона, помощь, Владимир Зеленский, инфраструктура, сотрудничество
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