Зеленский сообщил о разговоре с Эрдоганом. Перед этим президент Турции общался с Путиным

Предыдущий раз Зеленский и Эрдоган общались в ноябре Фото: ЕРА (архив)

"Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов", – написал Зеленский.

Он также отметил поддержку властями Турции украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine – прямой закупки странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передачи ее находящимся на грани голода странам.

По словам Зеленского, в разговоре с Эрдоганом они "также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение "зернового коридора".

Ранее сегодня стало известно о телефонном разговоре Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого президент Турции предложил расширить использование "зернового коридора" на другую экспортную продукцию.

18 ноября Эрдоган также говорил с Путиным и Зеленским, тогда речь также шла в том числе о "зерновом коридоре".