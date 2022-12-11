Зеленский сообщил о разговоре с Эрдоганом. Перед этим президент Турции общался с Путиным

"Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов", – написал Зеленский.
Он также отметил поддержку властями Турции украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine – прямой закупки странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передачи ее находящимся на грани голода странам.
По словам Зеленского, в разговоре с Эрдоганом они "также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение "зернового коридора".
Ранее сегодня стало известно о телефонном разговоре Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого президент Турции предложил расширить использование "зернового коридора" на другую экспортную продукцию.
18 ноября Эрдоган также говорил с Путиным и Зеленским, тогда речь также шла в том числе о "зерновом коридоре".
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.