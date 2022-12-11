Эрдоган заявил Путину, что по "зерновому коридору" из Украины можно экспортировать и другую продукцию – Анкара

По данным турецкой стороны, Путин и Эрдоган обсуждали "двусторонние связи, в частности в сфере энергетики, реализацию "зерновой сделки", борьбу с терроризмом и другие вопросы региональной повестки".
"Эрдоган заявил, что по сей день по "зерновому коридору" вывезено более 13 млн тонн агропродукции. Турецкий лидер также заявил о возможности экспорта по "зерновому коридору" наряду с продовольствием других разновидностей продукции", – говорится в сообщении.
В "Анадолу" отметили, что Эрдоган "выразил надежду на скорейшее прекращение войны между Россией и Украиной".
Пресс-служба Кремля в сообщении о разговоре Путина с Эрдоганом не упомянула о предложении президента Турции.
"Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран", – говорится в отчете из России.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.