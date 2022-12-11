Эрдоган заявил Путину, что по "зерновому коридору" из Украины можно экспортировать и другую продукцию – Анкара

По данным турецкой стороны, Путин и Эрдоган обсуждали "двусторонние связи, в частности в сфере энергетики, реализацию "зерновой сделки", борьбу с терроризмом и другие вопросы региональной повестки".

"Эрдоган заявил, что по сей день по "зерновому коридору" вывезено более 13 млн тонн агропродукции. Турецкий лидер также заявил о возможности экспорта по "зерновому коридору" наряду с продовольствием других разновидностей продукции", – говорится в сообщении.

В "Анадолу" отметили, что Эрдоган "выразил надежду на скорейшее прекращение войны между Россией и Украиной".

Пресс-служба Кремля в сообщении о разговоре Путина с Эрдоганом не упомянула о предложении президента Турции.

"Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран", – говорится в отчете из России.