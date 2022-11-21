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Россия не выполнила договоренности 2019 года по Сирии – Эрдоган

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Эрдоган отметил, что операции Турции в Сирии будут продолжены
Эрдоган отметил, что операции Турции в Сирии будут продолжены
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам, что недавние удары турецкой армии по целям в Сирии связаны с тем, что Россия не выполнила договоренности 2019 года относительно "зачистки" части сирийской территории от сил, которые Анкара считает "террористическими". Об этом 21 ноября сообщает "Анадолу".

Государственное турецкое агентство отмечает, что соглашения были подписаны в российском городе Сочи.

"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами предпримем необходимые шаги против террористов. Именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобани", – объяснил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что "это часть операций, которые будут продолжены".

Он рассказал, что удары по объектам РКК (Рабочая партия Курдистана, Partiya Karkerên Kurdistan) на 140 км вглубь иракской территории и на 20 км вглубь сирийской территории наносились десятками самолетов и ударных беспилотников. В результате, по данным Эрдогана, уничтожены 89 объектов, в том числе тоннели и склады с оружием, а также "нейтрализовано большое количество террористов".

"Турция не ставит в известность США или Россию в связи с планами ударов по объектам террористов в Сирии и Ираке", – пишет "Анадолу" со ссылкой на Эрдогана.

Удары по объектам в Сирии и Ираке армия Турции нанесла в ночь на 20 ноября, сообщал Euronews.

Контекст:

Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году, в нем принимали участие правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Сирия, армия, беспилотники, самолеты, президент
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