Россия не выполнила договоренности 2019 года по Сирии – Эрдоган

Эрдоган отметил, что операции Турции в Сирии будут продолжены Фото: ЕРА

Государственное турецкое агентство отмечает, что соглашения были подписаны в российском городе Сочи.

"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами предпримем необходимые шаги против террористов. Именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобани", – объяснил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что "это часть операций, которые будут продолжены".

Он рассказал, что удары по объектам РКК (Рабочая партия Курдистана, Partiya Karkerên Kurdistan) на 140 км вглубь иракской территории и на 20 км вглубь сирийской территории наносились десятками самолетов и ударных беспилотников. В результате, по данным Эрдогана, уничтожены 89 объектов, в том числе тоннели и склады с оружием, а также "нейтрализовано большое количество террористов".

"Турция не ставит в известность США или Россию в связи с планами ударов по объектам террористов в Сирии и Ираке", – пишет "Анадолу" со ссылкой на Эрдогана.

Удары по объектам в Сирии и Ираке армия Турции нанесла в ночь на 20 ноября, сообщал Euronews.