Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным и заявил, что "у войны не может быть победителей"

Эрдоган заявил, что Турция решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но также выступила против "разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики" в адрес России.
По словам турецкого лидера, "дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли о том, что у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших".
Он рассказал, что намерен говорить с Путиным о работе "зерновой инициативы" по экспорту продовольствия из Украины, и, как отмечает "Укринформ", вручил гостям форума пшеничные колоски, символизирующие украинское зерно, которое поставляется в рамках "зернового коридора" в разные страны.
"Кроме человеческих потерь, российско-украинская война привела к серьезным человеческим и политическим потерям для региона и мира. Прекращение поставок важнейших продуктов привело к глобальному продовольственному кризису, который затронул все страны – от Европы до Африки, – сказал Эрдоган. – Чтобы урегулировать этот кризис, надеюсь, в воскресенье проведу разговор с господином Путиным. Также будет разговор с господином Зеленским. Наша цель – укрепить "зерновой коридор".
Он также напомнил о проведенных разговорах с Зеленским и Путиным и заявил, что действия Анкары нацелены на достижение мира в Черноморском регионе. Эрдоган отметил, что "стамбульский процесс диалога" между РФ и Украиной был прерван, и высказал мнение, что "эта площадка все еще остается наиболее идеальной для долгосрочного мира".
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ.
Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".