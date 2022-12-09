Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным и заявил, что "у войны не может быть победителей"

Эрдоган: Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли о том, что у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших Фото: ЕРА

Эрдоган заявил, что Турция решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но также выступила против "разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики" в адрес России.

По словам турецкого лидера, "дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли о том, что у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших".

Он рассказал, что намерен говорить с Путиным о работе "зерновой инициативы" по экспорту продовольствия из Украины, и, как отмечает "Укринформ", вручил гостям форума пшеничные колоски, символизирующие украинское зерно, которое поставляется в рамках "зернового коридора" в разные страны.

"Кроме человеческих потерь, российско-украинская война привела к серьезным человеческим и политическим потерям для региона и мира. Прекращение поставок важнейших продуктов привело к глобальному продовольственному кризису, который затронул все страны – от Европы до Африки, – сказал Эрдоган. – Чтобы урегулировать этот кризис, надеюсь, в воскресенье проведу разговор с господином Путиным. Также будет разговор с господином Зеленским. Наша цель – укрепить "зерновой коридор".

Он также напомнил о проведенных разговорах с Зеленским и Путиным и заявил, что действия Анкары нацелены на достижение мира в Черноморском регионе. Эрдоган отметил, что "стамбульский процесс диалога" между РФ и Украиной был прерван, и высказал мнение, что "эта площадка все еще остается наиболее идеальной для долгосрочного мира".