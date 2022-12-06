Сумма взносов на программу Grain from Ukraine достигла около $190 млн – Кулеба

"Уже более 30 стран и ЕС заявили о финансовом участии в программе Grain from Ukraine, общая сумма объявленных взносов – почти $190 млн", – рассказал он.
Министр напомнил, что первое судно в рамках этой программы 4 декабря доставило 25 тыс. тонн украинской пшеницы в порт Дорале (Джибути), продовольствие предназначено для Эфиопии.
"Вчера к Эфиопии отправилось второе судно с 35 тыс. тонн пшеницы. В морском порту Черноморск загружаются еще два судна, которые доставят 55 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана. В целом в рамках этой гуманитарной инициативы наше государство планирует отправить более 60 судов", – добавил глава МИД.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время выступления на саммите G20 15 ноября. Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.
Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.
26 ноября состоялся учредительный саммит в рамках Grain from Ukraine. Об участии в инициативе объявили ряд стран. Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. По программе Grain from Ukraine до конца следующей весны Украина планирует отправить по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи.