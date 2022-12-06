Сумма взносов на программу Grain from Ukraine достигла около $190 млн – Кулеба

Украина в рамках программы Grain from Ukraine отправила уже два судна с пшеницей для Эфиопии Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

"Уже более 30 стран и ЕС заявили о финансовом участии в программе Grain from Ukraine, общая сумма объявленных взносов – почти $190 млн", – рассказал он.

Министр напомнил, что первое судно в рамках этой программы 4 декабря доставило 25 тыс. тонн украинской пшеницы в порт Дорале (Джибути), продовольствие предназначено для Эфиопии.

"Вчера к Эфиопии отправилось второе судно с 35 тыс. тонн пшеницы. В морском порту Черноморск загружаются еще два судна, которые доставят 55 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана. В целом в рамках этой гуманитарной инициативы наше государство планирует отправить более 60 судов", – добавил глава МИД.