Первое судно в рамках инициативы Grain from Ukraine прибыло в Африку

Речь о балкере Nord Wind с 25 тыс. тонн украинской пшеницы, он прибыл в порт Дорале (Джибути) в Восточной Африке, откуда зерно будет отправлено в Эфиопию (страна не имеет выхода к морю).
В Офисе президента добавили, что второе судно, участвующее в инициативе, отправится тоже в Эфиопию и доставит туда 30 тыс. тонн пшеницы, оно сейчас загружается в Черноморске, третье выйдет из Одессы, оно доставит в Сомали 25 тыс. тонн пшеницы.
15 листопада ми запустили гуманітарну програму #GrainFromUkraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для * . Відправляємо їжу. Відправляємо надію. pic.twitter.com/dzhAttytqM— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2022
Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время выступления на саммите G20 15 ноября. Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.
Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.
26 ноября Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. По программе Grain from Ukraine до конца следующей весны Украина планирует отправить по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи.
28 ноября в Офисе президента сообщили, что более 30 стран и международных организаций заявили о поддержке инициативы Grain from Ukraine. В рамках программы уже аккумулировано более $180 млн.