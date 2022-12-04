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Первое судно в рамках инициативы Grain from Ukraine прибыло в Африку

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Nord Wind доставил в Африку зерно для Эфиопии
Nord Wind доставил в Африку зерно для Эфиопии
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Первое судно, участвующее в инициативе Grain from Ukraine, доставило гуманитарный груз из Украины. Об этом в Twitter 4 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Речь о балкере Nord Wind с 25 тыс. тонн украинской пшеницы, он прибыл в порт Дорале (Джибути) в Восточной Африке, откуда зерно будет отправлено в Эфиопию (страна не имеет выхода к морю).

В Офисе президента добавили, что второе судно, участвующее в инициативе, отправится тоже в Эфиопию и доставит туда 30 тыс. тонн пшеницы, оно сейчас загружается в Черноморске, третье выйдет из Одессы, оно доставит в Сомали 25 тыс. тонн пшеницы. 

Контекст:

Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время выступления на саммите G20 15 ноября. Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.

26 ноября Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. По программе Grain from Ukraine до конца следующей весны Украина планирует отправить по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи.

28 ноября в Офисе президента сообщили, что более 30 стран и международных организаций заявили о поддержке инициативы Grain from Ukraine. В рамках программы уже аккумулировано более $180 млн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, Эфиопия, пшеница, зерно, Джибути
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