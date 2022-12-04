Первое судно в рамках инициативы Grain from Ukraine прибыло в Африку

Речь о балкере Nord Wind с 25 тыс. тонн украинской пшеницы, он прибыл в порт Дорале (Джибути) в Восточной Африке, откуда зерно будет отправлено в Эфиопию (страна не имеет выхода к морю).

В Офисе президента добавили, что второе судно, участвующее в инициативе, отправится тоже в Эфиопию и доставит туда 30 тыс. тонн пшеницы, оно сейчас загружается в Черноморске, третье выйдет из Одессы, оно доставит в Сомали 25 тыс. тонн пшеницы.

15 листопада ми запустили гуманітарну програму #GrainFromUkraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для * . Відправляємо їжу. Відправляємо надію. pic.twitter.com/dzhAttytqM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2022