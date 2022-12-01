Из украинских портов вышел караван судов с 126 тыс. тонн продовольствия – Мининфраструктуры Украины

"Сегодня из портов "Большой Одессы" вышел караван из трех судов, которые доставят 126 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. В их числе балкер Golden Arsenаl с украинской пшеницей для Алжира", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что в страдающий из-за недостатка продовольствия Алжир направлено 27 тыс. тонн пшеницы.

"Сейчас в портах "Большой Одессы" под обработкой – 22 судна. На них загружаются 767 тыс. тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 205 тыс. тонн агропродукции", – объяснили в ведомстве.

С 1 августа, по данным министерства, из украинских черноморских портов вышли 508 судов с 12,4 млн тонн украинского продовольствия для стран Азии, Европы и Африки.