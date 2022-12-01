"Помогал вывозить зерно в РФ". Предпринимателя из Харьковской области подозревают в коллаборационизме

Речь идет о предпринимателе из Великого Бурлука.

"Так, занимаясь хозяйственной деятельностью в сфере грузоперевозок, он наладил устойчивые рабочие связи с так называемой "ВГА Купянского района". Прежде всего, коллаборант организовывал грузовые перевозки зерна из Волчанской и Великобурлукской объединенных территориальных общин в РФ, в частности в Белгородскую область", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.