Следователи объявили о подозрении жительнице Харьковской области, которая стала "старостой" села во время оккупации

Женщину задержали, следствие намерено ходатайствовать о взятии ее под стражу Фото: Поліція Харківської області / Facebook

По данным следствия, в июне 2022 года 50-летняя женщина добровольно согласилась занять "должность" "исполняющей обязанности помощника начальника отдела (сельский) Кондрашовского территориального отдела временной военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области" и исполняла "обязанности" до освобождения населенного пункта Вооруженными силами Украины.

"В должности старосты женщина организовывала выдачу хозяйственного инвентаря для уборки территории села работниками Кондрашовского лицея, обеспечила проведение ремонтных работ по восстановлению водоснабжения и жизнедеятельности поселка Кондрашовка. Также в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемая предоставляла справки для единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. местным жителям", – говорится в сообщении.

Женщине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Она задержана, следствие намерено ходатайствовать о взятии ее под стражу.