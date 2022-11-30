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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следователи объявили о подозрении жительнице Харьковской области, которая стала "старостой" села во время оккупации

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Женщину задержали, следствие намерено ходатайствовать о взятии ее под стражу
Женщину задержали, следствие намерено ходатайствовать о взятии ее под стражу
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Следствие объявило о подозрении жительнице села Кондрашовка Купянского района Харьковской области, которая заняла должность "старосты" во время российской оккупации. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook 30 ноября.

По данным следствия, в июне 2022 года 50-летняя женщина добровольно согласилась занять "должность" "исполняющей обязанности помощника начальника отдела (сельский) Кондрашовского территориального отдела временной военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области" и исполняла "обязанности" до освобождения населенного пункта Вооруженными силами Украины.

"В должности старосты женщина организовывала выдачу хозяйственного инвентаря для уборки территории села работниками Кондрашовского лицея, обеспечила проведение ремонтных работ по восстановлению водоснабжения и жизнедеятельности поселка Кондрашовка. Также в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемая предоставляла справки для единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. местным жителям", – говорится в сообщении.

Женщине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Она задержана, следствие намерено ходатайствовать о взятии ее под стражу.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, Харьковская область, война России против Украины, подозрение, коллаборационизм
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