ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли учебное заведение в Харьковской области – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Куриловской общине в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов
В Куриловской общине в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram (архив)

Российские оккупанты обстреляли учебное заведение в Харьковской области. Об этом 30 ноября в Telegrаm сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Снова под обстрелами Купянский район: оккупанты в течение суток наносили артиллерийские и ракетные удары. В Куриловской общине в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, есть попадание на территории образовательного учреждения", – написал Синегубов.

В Казачьей Лопани Харьковского района из-за обстрелов со стороны российских захватчиков разрушены четыре квартиры многоквартирного дома. Там обошлось без жертв и пострадавших.

По словам главы ОВА, под обстрелами также остается и Волчанская община.

"Минная опасность все еще высока. 51-летний мужчина в Салтовском районе Харькова нашел взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован с взрывной травмой, состояние медики оценивают как среднее", – добавил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью
"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью
28-летняя жена 55-летнего Павлика ответила на вопрос о своей второй беременности
28-летняя жена 55-летнего Павлика ответила на вопрос о своей второй беременности
Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми
Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми
"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories
"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories
Мишина рассекретила мужчину, для которого готовила завтрак
Мишина рассекретила мужчину, для которого готовила завтрак
"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак
"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак
  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео
  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (185844)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (156388)
3
Жена Арестовича выехала из Украины (118589)
4
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (86976)
5
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (71060)
6
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (68697)
7
Никитюк показала свое авто. Фото (68134)
8
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (54513)
 
 
 
 