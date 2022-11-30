Оккупанты обстреляли учебное заведение в Харьковской области – ОВА

"Снова под обстрелами Купянский район: оккупанты в течение суток наносили артиллерийские и ракетные удары. В Куриловской общине в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, есть попадание на территории образовательного учреждения", – написал Синегубов.
В Казачьей Лопани Харьковского района из-за обстрелов со стороны российских захватчиков разрушены четыре квартиры многоквартирного дома. Там обошлось без жертв и пострадавших.
По словам главы ОВА, под обстрелами также остается и Волчанская община.
"Минная опасность все еще высока. 51-летний мужчина в Салтовском районе Харькова нашел взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован с взрывной травмой, состояние медики оценивают как среднее", – добавил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.