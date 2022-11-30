Оккупанты обстреляли учебное заведение в Харьковской области – ОВА

В Куриловской общине в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram (архив)

"Снова под обстрелами Купянский район: оккупанты в течение суток наносили артиллерийские и ракетные удары. В Куриловской общине в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, есть попадание на территории образовательного учреждения", – написал Синегубов.

В Казачьей Лопани Харьковского района из-за обстрелов со стороны российских захватчиков разрушены четыре квартиры многоквартирного дома. Там обошлось без жертв и пострадавших.

По словам главы ОВА, под обстрелами также остается и Волчанская община.

"Минная опасность все еще высока. 51-летний мужчина в Салтовском районе Харькова нашел взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован с взрывной травмой, состояние медики оценивают как среднее", – добавил Синегубов.

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