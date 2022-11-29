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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В теле убитого во время оккупации Харьковской области детского писателя Вакуленко нашли две пули от пистолета Макарова – полиция

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Вакуленко убили во время оккупации Харьковской области
Вакуленко убили во время оккупации Харьковской области
Фото: Iryna Novitska / Facebook

Детский писатель Владимир Вакуленко был убит из огнестрельного оружия во время оккупации россиянами Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook 29 ноября начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в регионе Сергей Болвинов.

Он напомнил, что в апреле полиция по материалам СМИ зарегистрировала уголовное производство по ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного лишения Вакуленко свободы.

"В октябре в полицию обратился родной отец Владимира – он был уверен, что один из погибших на Изюмском кладбище – его сын. Он рассказал, что в их дом 23 марта приехали пять человек, вероятно, "ЛНРовцы", и провели обыск. Боевики забрали писателя и его сына – провели жестокий допрос с избиением и отпустили. На следующий день в их дом приехали двое неустановленных лиц на автомобиле с пометкой "Z" (символ, который используют российские оккупационные войска. – "ГОРДОН") и насильно вывезли Владимира Вакуленко. С этого времени его никто не видел. От свидетелей, которые хоронили украинцев на Изюмском массовом кладбище, известно, что 12 мая к ним обратились военнослужащие России с указанием захоронить тело мужчины, которое находилось неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели увидели пулевые отверстия в теле и простреленные документы украинского писателя", – заявил он.

Болвинов добавил, что тело погибшего находилось на улице больше месяца.

"В настоящее время завершена проверка ДНК-профиля и подтверждено: погибший №319 на Изюмском кладбище – это Владимир Вакуленко. В теле найдены две пули от пистолета Макарова", – сообщил начальник следственного управления.

Он также опубликовал фото, сделанное свидетелями 12 мая.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yBLgvqhy9Up5diksW9L4LQSAxkF29cndcWqgA1CS2FRWV5cBFb1x6xeAmXeqCjw9l&id=100002276907245

Контекст:

О том, что украинский детский писатель, лауреат ряда литературных премий Вакуленко был убит во время оккупации Изюмского района российскими войсками и был похоронен в Изюме, стало известно 28 ноября от его бывшей супруги Ирины Новицкой. О похищении Вакуленко она сообщала 10 апреля.

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них есть следы пыток, сказал президент Владимир Зеленский. 

Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел. Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых определить пока невозможно, сообщили в полиции. 

В Изюмском районе после деоккупации обнаружено еще три массовых захоронения, есть они и в других освобожденных пунктах региона, сообщил 23 сентября глава ОВА Олег Синегубов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, убийство, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, писатель, погибшие
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