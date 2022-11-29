В теле убитого во время оккупации Харьковской области детского писателя Вакуленко нашли две пули от пистолета Макарова – полиция

Он напомнил, что в апреле полиция по материалам СМИ зарегистрировала уголовное производство по ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного лишения Вакуленко свободы.

"В октябре в полицию обратился родной отец Владимира – он был уверен, что один из погибших на Изюмском кладбище – его сын. Он рассказал, что в их дом 23 марта приехали пять человек, вероятно, "ЛНРовцы", и провели обыск. Боевики забрали писателя и его сына – провели жестокий допрос с избиением и отпустили. На следующий день в их дом приехали двое неустановленных лиц на автомобиле с пометкой "Z" (символ, который используют российские оккупационные войска. – "ГОРДОН") и насильно вывезли Владимира Вакуленко. С этого времени его никто не видел. От свидетелей, которые хоронили украинцев на Изюмском массовом кладбище, известно, что 12 мая к ним обратились военнослужащие России с указанием захоронить тело мужчины, которое находилось неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели увидели пулевые отверстия в теле и простреленные документы украинского писателя", – заявил он.

Болвинов добавил, что тело погибшего находилось на улице больше месяца.

"В настоящее время завершена проверка ДНК-профиля и подтверждено: погибший №319 на Изюмском кладбище – это Владимир Вакуленко. В теле найдены две пули от пистолета Макарова", – сообщил начальник следственного управления.

Он также опубликовал фото, сделанное свидетелями 12 мая.