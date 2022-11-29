В Харьковской области в результате обстрелов произошли несколько пожаров, повреждены жилые дома – ОВА

"Оккупанты продолжают наносить удары по Купянскому району. Есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникли несколько пожаров. К счастью, без пострадавших", – написал Синегубов.
В Липецкой общине Харьковского района в результате обстрела россиян также возник пожар в хозяйственной постройке.
Помимо этого, в Изюмском районе 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет. Состояние пострадавшего – средней тяжести.
За сутки пиротехники ликвидировали в Харьковской области 64 взрывоопасных предмета. С начала сентября специалисты уничтожили более 44 тыс. мин. Разминирование в регионе продолжается.
"На купянском направлении оккупанты наносят постоянные артиллерийские удары по позициям наших военных, но ВСУ держат оборону и дают отпор врагу", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.