В Харьковской области в результате обстрелов произошли несколько пожаров, повреждены жилые дома – ОВА

"Оккупанты продолжают наносить удары по Купянскому району. Есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникли несколько пожаров. К счастью, без пострадавших", – написал Синегубов.

В Липецкой общине Харьковского района в результате обстрела россиян также возник пожар в хозяйственной постройке.

Помимо этого, в Изюмском районе 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет. Состояние пострадавшего – средней тяжести.

За сутки пиротехники ликвидировали в Харьковской области 64 взрывоопасных предмета. С начала сентября специалисты уничтожили более 44 тыс. мин. Разминирование в регионе продолжается.

"На купянском направлении оккупанты наносят постоянные артиллерийские удары по позициям наших военных, но ВСУ держат оборону и дают отпор врагу", – добавил глава ОВА.

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