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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области в результате обстрелов произошли несколько пожаров, повреждены жилые дома – ОВА

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Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области
Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты обстреляли несколько районов Харьковской области. Об этом 29 ноября в Telegrаm сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают наносить удары по Купянскому району. Есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникли несколько пожаров. К счастью, без пострадавших", – написал Синегубов.

В Липецкой общине Харьковского района в результате обстрела россиян также возник пожар в хозяйственной постройке.

Помимо этого, в Изюмском районе 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет. Состояние пострадавшего – средней тяжести.

За сутки пиротехники ликвидировали в Харьковской области 64 взрывоопасных предмета. С начала сентября специалисты уничтожили более 44 тыс. мин. Разминирование в регионе продолжается.

"На купянском направлении оккупанты наносят постоянные артиллерийские удары по позициям наших военных, но ВСУ держат оборону и дают отпор врагу", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона. 

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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