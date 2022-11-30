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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Говорили, что хотят отбить мясо от костей". Житель Казачьей Лопани рассказал о зверствах российских оккупантов

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Подвергшийся пыткам украинец рассказал, что с ним делали оккупанты
Подвергшийся пыткам украинец рассказал, что с ним делали оккупанты
Скриншот: svoboda.org

Житель поселка Казачья Лопань Харьковской области Олег Дигало, его сын и племянник во время оккупации были задержаны российскими военными, их били и пытали. Его рассказ о событиях того времени опубликовало "Радио Свобода" 30 ноября.

"Внутри тут жили российские военные. В доме был кавардак, четыре машины забрали. Они заехали на БТР, прямо сбили ворота, и забежало сюда человек 15. Я тут был с женой, сыном, дочерью, племянником, женой племянника и его дочерью", – рассказал мужчина.

Дигало – депутат городского совета Дергачевской городской общины, поэтому его и задержали россияне. 17 марта россияне начали стрелять вверх, всех положили на землю у дома, замотали глаза скотчем, связали руки и увезли в пыточную, говорит он.

"Когда нас забрали в подвал, я очень просил, кричал, чтобы сына не били – его нельзя бить, у него не остановится кровь. У него гемофилия. Чем больше я кричал, тем больше они его били", – рассказал Дигало.

В подвале на вокзале сын и племянник мужчины пробыли трое суток. Сам он пробыл в подвале восемь дней, затем увезли в другое место, где держали еще двое суток.

"Меня подвесили за руки, били в грудь, по ногам палкой или дубинкой. Какие-то уколы делали в ноги. Говорили, что хотят отбить мясо от костей, чтобы я стал инвалидом", – сказал он.

По словам Дигало, в камере было много людей. На восьмые сутки охранник сказал: "Приехали те, кого мы сами боимся". Пришли двое мужчин, забрали его и повели на второй этаж вокзала. Там снова били, а затем били током.

"Один из них сказал, что "мы сейчас привезем твою 17-летнюю дочь и будем насиловать ее тут прямо кучей солдат", а мне развяжут глаза, чтобы я на это смотрел. Но это был блеф", – рассказал он.

Дочь Олега Дигало в настоящее время находится за границей. Она заявила, что, когда ей исполнится 18, она приедет и пойдет записываться в ВСУ.

Контекст:

Казачья Лопань находится менее чем в трех километрах от границы с Россией. Поселок более полугода был под оккупацией. Российские военные заняли его еще в первые дни войны.

Вооруженные силы Украины освободили Казачью Лопань 11 сентября. После освобождения в поселке нашли камеры для пыток.

Теги: Харьковская область, пытки, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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