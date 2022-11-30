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Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая сорвала со здания старостата, разорвала и выбросила на землю флаг Украины – полиция Харьковской области

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34-летняя жительница Ольшанки разорвала флаг Украины и выбросила его на землю, отметили в полиции Харьковской области
34-летняя жительница Ольшанки разорвала флаг Украины и выбросила его на землю, отметили в полиции Харьковской области
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Следователи сообщили о подозрении жительнице Харьковской области, которая совершила публичное надругательство над государственным флагом Украины.

Об этом 30 ноября сообщается в Facebook полиции Харьковской области.

Отмечается, что женщина "дерзко сорвала символ государства", который был установлен на флагштоке на стене здания Ольшанского старостата у центрального входа, а потом разорвала флаг и выбросила его на землю.

Сообщение о преступлении поступило утром 15 ноября.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили фрагменты государственного флага Украины и другие вещественные доказательства. В ходе отработки территории полицейские… оперативно разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 34-летняя местная жительница", – указали в полиции.

30 ноября следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

"Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы", – резюмировали в полиции Харьковской области.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02HFeeowaygE9NuHKH7GNsBVnvuxe1dGzA2B6xZmUzXbHo76rPwvzU25WVec5oJqT2l

Теги: Украина, полиция, флаг, Харьковская область, правоохранители, преступление, женщины, полицейский, подозрение, следователь
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