Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая сорвала со здания старостата, разорвала и выбросила на землю флаг Украины – полиция Харьковской области

34-летняя жительница Ольшанки разорвала флаг Украины и выбросила его на землю, отметили в полиции Харьковской области Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Об этом 30 ноября сообщается в Facebook полиции Харьковской области.

Отмечается, что женщина "дерзко сорвала символ государства", который был установлен на флагштоке на стене здания Ольшанского старостата у центрального входа, а потом разорвала флаг и выбросила его на землю.

Сообщение о преступлении поступило утром 15 ноября.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили фрагменты государственного флага Украины и другие вещественные доказательства. В ходе отработки территории полицейские… оперативно разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 34-летняя местная жительница", – указали в полиции.

30 ноября следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

"Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы", – резюмировали в полиции Харьковской области.