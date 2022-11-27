В освобожденной Снигиревке ежедневно более 30 граждан сообщают в полицию о преступлениях, совершенных оккупантами

"Правоохранители продолжают проводить стабилизационные мероприятия, выявлять и фиксировать преступления военных РФ в отношении мирного населения. Группа специалистов из числа следователей, криминалистов, взрывотехников и других представителей силовых ведомств отработала территорию исправительной колонии в освобожденной общине. Там полицейские зафиксировали следы присутствия оккупационных войск", – говорится в сообщении.
Ежедневно полицейские проводят осмотры мест событий и документируют военные преступления военнослужащих армии РФ и местных коллаборантов.
В полиции подчеркнули, что каждый день к ним обращаются более 30 граждан с сообщениями о преступлениях, которые совершали оккупанты. Наиболее распространенными фактами являются угон военными РФ транспортных средств и воровство оружия.
Также фиксируются случаи обращений местных жителей в связи ограблением и повреждением жилых домов.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 11 ноября сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.