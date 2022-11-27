В освобожденной Снигиревке ежедневно более 30 граждан сообщают в полицию о преступлениях, совершенных оккупантами

"Правоохранители продолжают проводить стабилизационные мероприятия, выявлять и фиксировать преступления военных РФ в отношении мирного населения. Группа специалистов из числа следователей, криминалистов, взрывотехников и других представителей силовых ведомств отработала территорию исправительной колонии в освобожденной общине. Там полицейские зафиксировали следы присутствия оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Ежедневно полицейские проводят осмотры мест событий и документируют военные преступления военнослужащих армии РФ и местных коллаборантов.

В полиции подчеркнули, что каждый день к ним обращаются более 30 граждан с сообщениями о преступлениях, которые совершали оккупанты. Наиболее распространенными фактами являются угон военными РФ транспортных средств и воровство оружия.

Также фиксируются случаи обращений местных жителей в связи ограблением и повреждением жилых домов.