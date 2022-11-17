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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Снигиревке местным жителям дали три дня на возврат коммунального транспорта, захваченного во время оккупации

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Украинские военные освободили Снигиревку 10 ноября
Украинские военные освободили Снигиревку 10 ноября
Фото: Наш Край Снигиревка / Facebook

Власти освобожденной Снегиревки в Николаевской области обратились к местным жителям с требованием вернуть коммунальный транспорт, захваченный во время оккупации. Начальник городской военной администрации Иван Кухта 17 ноября написал об этом в Telegram.

Он призвал людей вернуть собственность общины ВГА или местную полицию. Кухта предупредил, что это нужно сделать в трехденевный срок.

"Обращаюсь к жителям Снигиревской ОТГ, выехавшим из оккупации на транспортных средствах коммунальной собственности территориальной общины, государственных учреждений и организаций, с требованием вернуть в трехдневный срок данные транспортные средства в военно-гражданскую администрацию Снигиревской ОТГ или в отделы полиции по месту нахождения", – написал глава администрации.

К призыву присоединился и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Все быстро вернули транспорт в Снегиревку. Иван Кухта очень добрый – дает вам три дня", написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/posts/pfbid0ULLxFdb1T7FeU2qG1ydAr2n9HZ2pBH2vU9sBcpokUGGyYPBhN83pHfDNBu8ARuQNl

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.

10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты. 11 ноября он сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.

Теги: транспорт, Николаевская область, война России против Украины, Николаевская ОГА, Виталий Ким, деоккупация, Снигиревка
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