В Снигиревке местным жителям дали три дня на возврат коммунального транспорта, захваченного во время оккупации

Он призвал людей вернуть собственность общины ВГА или местную полицию. Кухта предупредил, что это нужно сделать в трехденевный срок.
"Обращаюсь к жителям Снигиревской ОТГ, выехавшим из оккупации на транспортных средствах коммунальной собственности территориальной общины, государственных учреждений и организаций, с требованием вернуть в трехдневный срок данные транспортные средства в военно-гражданскую администрацию Снигиревской ОТГ или в отделы полиции по месту нахождения", – написал глава администрации.
К призыву присоединился и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Все быстро вернули транспорт в Снегиревку. Иван Кухта очень добрый – дает вам три дня", написал он в Facebook.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты. 11 ноября он сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.