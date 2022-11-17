В Снигиревке местным жителям дали три дня на возврат коммунального транспорта, захваченного во время оккупации

Он призвал людей вернуть собственность общины ВГА или местную полицию. Кухта предупредил, что это нужно сделать в трехденевный срок.

"Обращаюсь к жителям Снигиревской ОТГ, выехавшим из оккупации на транспортных средствах коммунальной собственности территориальной общины, государственных учреждений и организаций, с требованием вернуть в трехдневный срок данные транспортные средства в военно-гражданскую администрацию Снигиревской ОТГ или в отделы полиции по месту нахождения", – написал глава администрации.

К призыву присоединился и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Все быстро вернули транспорт в Снегиревку. Иван Кухта очень добрый – дает вам три дня", написал он в Facebook.