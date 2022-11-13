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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденной Снигиревке появилась мобильная связь

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В Снигиревке появилась мобильная связь
В Снигиревке появилась мобильная связь
Фото: depositphotos.com

В недавно освобожденном городе Снигиревка Николаевской области сегодня, 13 ноября, появилась мобильная связь. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

"В Снигиревке появилась мобильная связь!" – написал он.

Контекст:

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.

10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты. 11 ноября он сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: мобильная связь, война, Николаевская область, война России против Украины, Виталий Ким, Снигиревка
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