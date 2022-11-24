"Могут быть причастны к сотрудничеству с врагом". На освобожденной территории Херсонской области задержали 41 человека

По данным Енина, полиция уже восстановила правопорядок в более чем 200 населенных пунктах на деоккупированной территории Херсонской области Фото: МВС України / Facebook

"Следователи Нацполиции активно документируют военные преступления со стороны российских захватчиков и их подельников – на сегодняшний день зарегистрировано 564 производства с квалификацией "военные преступления". Также мы активно отрабатываем лиц, которые могут быть причастны либо к коллаборационной деятельности, либо к диверсионно-разведывательной деятельности в пользу врага", – сказал Енин.

По его данным, полиция уже восстановила правопорядок в более чем 200 населенных пунктах на деоккупированной территории Херсонской области.

Енин также добавил, что на освобожденной части региона сейчас проживают более 160 тыс. граждан.

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