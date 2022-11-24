"Могут быть причастны к сотрудничеству с врагом". На освобожденной территории Херсонской области задержали 41 человека

"Следователи Нацполиции активно документируют военные преступления со стороны российских захватчиков и их подельников – на сегодняшний день зарегистрировано 564 производства с квалификацией "военные преступления". Также мы активно отрабатываем лиц, которые могут быть причастны либо к коллаборационной деятельности, либо к диверсионно-разведывательной деятельности в пользу врага", – сказал Енин.
По его данным, полиция уже восстановила правопорядок в более чем 200 населенных пунктах на деоккупированной территории Херсонской области.
Енин также добавил, что на освобожденной части региона сейчас проживают более 160 тыс. граждан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.