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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Могут быть причастны к сотрудничеству с врагом". На освобожденной территории Херсонской области задержали 41 человека

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По данным Енина, полиция уже восстановила правопорядок в более чем 200 населенных пунктах на деоккупированной территории Херсонской области
По данным Енина, полиция уже восстановила правопорядок в более чем 200 населенных пунктах на деоккупированной территории Херсонской области
Фото: МВС України / Facebook

На освобожденной территории Херсонской области задержали 41 человека, который может быть причастен к сотрудничеству с российскими оккупантами. Об этом 22 ноября в эфире национального телемарафона заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает "Радіо Свобода".

"Следователи Нацполиции активно документируют военные преступления со стороны российских захватчиков и их подельников – на сегодняшний день зарегистрировано 564 производства с квалификацией "военные преступления". Также мы активно отрабатываем лиц, которые могут быть причастны либо к коллаборационной деятельности, либо к диверсионно-разведывательной деятельности в пользу врага", – сказал Енин.

По его данным, полиция уже восстановила правопорядок в более чем 200 населенных пунктах на деоккупированной территории Херсонской области.

Енин также добавил, что на освобожденной части региона сейчас проживают более 160 тыс. граждан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Россия, Украина, полиция, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, коллаборационизм, контрнаступление
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