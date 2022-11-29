Из украинских портов вышли еще три судна с зерном – Мининфраструктуры Украины

Из украинских портов вывезли зерно для Европы и Азии Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

"Зерновая инициатива": из портов "Большой Одессы" вышли три судна с 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. В портах "Большой Одессы" под обработкой – 23 судна. На них загружают 856 тыс. тонн украинской агропродукции", – говорится в сообщении.

По данным Мининфраструктуры, по "зерновому коридору" двигаются три судна, на которые планируют загрузить 85,5 тыс. тонн продовольствия.

"С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – объяснили в ведомстве.