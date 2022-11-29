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Из украинских портов вышли еще три судна с зерном – Мининфраструктуры Украины

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Из украинских портов вывезли зерно для Европы и Азии
Из украинских портов вывезли зерно для Европы и Азии
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

В рамках соглашения о вывозе украинского продовольствия из морских портов Украины вышли три судна с зерном. Об этом Министерство инфраструктуры Украины проинформировало 29 ноября в Telegram.

"Зерновая инициатива": из портов "Большой Одессы" вышли три судна с 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. В портах "Большой Одессы" под обработкой – 23 судна. На них загружают 856 тыс. тонн украинской агропродукции", – говорится в сообщении.

По данным Мининфраструктуры, по "зерновому коридору" двигаются три судна, на которые планируют загрузить 85,5 тыс. тонн продовольствия.

"С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – объяснили в ведомстве.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, Министерство инфраструктуры, экспорт, судно, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, инфраструктура, зерно
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