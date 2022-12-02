В порт Одессы зашло третье судно под погрузку продовольствия в рамках инициативы Grain from Ukraine

Под загрузку 25 тыс. пшеницы для Сомали в порт Одессы зашел балкер Neva, сообщили в Мининфраструктуры Фото: vesselfinder.net

Об этом 2 декабря в Facebook сообщил пресс-центр Мининфраструктуры.

В то же время второе судно в рамках программы, BC Callisto, завершает в порту Черноморска загрузку 30 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии, добавили в ведомстве.

"Украина системно выполняет свои обязательства в рамках "зерновой инициативы" и продолжает работать над развитием инициативы… Grain from Ukraine. Мы благодарны странам-участницам проекта и уверены, что совместными усилиями сможем не только бороться с мировым голодом, но и сохранить за Украиной статус ключевого экспортера агропродукции", – подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территории и инфраструктуры Александр Кубраков.

Отмечается, что в рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы 2 декабря вышли семь судов из 287,4 тыс. тонн агропродукции для стран Азии, в частности – Индонезии. С начала работы "зернового коридора" Украина экспортировала 12,7 млн. тонн агропродукции.