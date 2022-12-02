В порт Одессы зашло третье судно под погрузку продовольствия в рамках инициативы Grain from Ukraine

Об этом 2 декабря в Facebook сообщил пресс-центр Мининфраструктуры.
В то же время второе судно в рамках программы, BC Callisto, завершает в порту Черноморска загрузку 30 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии, добавили в ведомстве.
"Украина системно выполняет свои обязательства в рамках "зерновой инициативы" и продолжает работать над развитием инициативы… Grain from Ukraine. Мы благодарны странам-участницам проекта и уверены, что совместными усилиями сможем не только бороться с мировым голодом, но и сохранить за Украиной статус ключевого экспортера агропродукции", – подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территории и инфраструктуры Александр Кубраков.
Отмечается, что в рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы 2 декабря вышли семь судов из 287,4 тыс. тонн агропродукции для стран Азии, в частности – Индонезии. С начала работы "зернового коридора" Украина экспортировала 12,7 млн. тонн агропродукции.
Президент Владимир Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время выступления на саммите G20 15 ноября. Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.
Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.
26 ноября Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. По программе Grain from Ukraine до конца следующей весны Украина планирует отправить по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи.
28 ноября в Офисе президента сообщили, что более 30 стран и международных организаций заявили о поддержке инициативы Grain from Ukraine. В рамках программы уже аккумулировано более $180 млн.