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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Италия выделит €2 млн на инициативу Grain from Ukraine – глава МИД

К инициативе Grain From Ukraine присоединились более 30 стран и организаций
К инициативе Grain From Ukraine присоединились более 30 стран и организаций
Фото: EPA

Италия решила выделить €2 млн на инициативу Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"). Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни 28 ноября в Twitter.

"Я только что подписал рефинансирование двустороннего чрезвычайного фонда. Поддержка Всемирной продовольственной программы. €2 млн, которые поддержат инициативу Grain From Ukraine. Важный проект, который послужит доставке зерна из Украины в беднейшие страны", – написал он.

Таяни отметил, что несмотря на трудности, связанные с войной, Украина играет ведущую роль в помощи миллионам людей, живущих в условиях нехватки продовольствия.

"Италия могла быть только на ее стороне", – заявил министр.

Контекст:

Президент Владимир Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время вступления на саммите G20 15 ноября. Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.

26 ноября Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. По программе Grain from Ukraine до конца следующей весны Украина планирует отправить по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи.

28 ноября в Офисе президента сообщили, что более 30 стран и международных организаций заявили о поддержке инициативы Grain from Ukraine. В рамках программы уже аккумулировано более $180 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Италия, МИД Италии, война России против Украины, Антонио Таяни, финансирование, зерно
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