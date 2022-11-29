Италия выделит €2 млн на инициативу Grain from Ukraine – глава МИД

"Я только что подписал рефинансирование двустороннего чрезвычайного фонда. Поддержка Всемирной продовольственной программы. €2 млн, которые поддержат инициативу Grain From Ukraine. Важный проект, который послужит доставке зерна из Украины в беднейшие страны", – написал он.
Таяни отметил, что несмотря на трудности, связанные с войной, Украина играет ведущую роль в помощи миллионам людей, живущих в условиях нехватки продовольствия.
"Италия могла быть только на ее стороне", – заявил министр.
Ho appena firmato il rifinanziamento del Fondo bilaterale di emergenza. Un sostegno al Programma Alimentare Mondiale. 2 milioni di € che daranno slancio all'iniziativa #GrainFromUkraine. Un progetto importante che servirà a far arrivare il grano dell'Ucraina ai Paesi più poveri. pic.twitter.com/xevrBkXgqF— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 28, 2022
Президент Владимир Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время вступления на саммите G20 15 ноября. Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.
Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.
26 ноября Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. По программе Grain from Ukraine до конца следующей весны Украина планирует отправить по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи.
28 ноября в Офисе президента сообщили, что более 30 стран и международных организаций заявили о поддержке инициативы Grain from Ukraine. В рамках программы уже аккумулировано более $180 млн.