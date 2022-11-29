Италия выделит €2 млн на инициативу Grain from Ukraine – глава МИД

К инициативе Grain From Ukraine присоединились более 30 стран и организаций Фото: EPA

"Я только что подписал рефинансирование двустороннего чрезвычайного фонда. Поддержка Всемирной продовольственной программы. €2 млн, которые поддержат инициативу Grain From Ukraine. Важный проект, который послужит доставке зерна из Украины в беднейшие страны", – написал он.

Таяни отметил, что несмотря на трудности, связанные с войной, Украина играет ведущую роль в помощи миллионам людей, живущих в условиях нехватки продовольствия.

"Италия могла быть только на ее стороне", – заявил министр.

Ho appena firmato il rifinanziamento del Fondo bilaterale di emergenza. Un sostegno al Programma Alimentare Mondiale. 2 milioni di € che daranno slancio all'iniziativa #GrainFromUkraine. Un progetto importante che servirà a far arrivare il grano dell'Ucraina ai Paesi più poveri. pic.twitter.com/xevrBkXgqF — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 28, 2022