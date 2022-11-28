О поддержке инициативы Grain from Ukraine заявили более 30 стран и организаций, аккумулировано больше $180 млн – Офис президента

Об этом 28 ноября сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.
В частности, о финансовом, техническом или логистическом вкладе в инициативу заявили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Эстония, ЕС, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, НАТО и ООН, Япония и Республика Корея.
"В рамках программы уже аккумулировано более $180 млн. Собранные средства будут использованы на поставки украинского продовольствия в страны Африки и Азии, наиболее страдающие от голода, – говорится в сообщении. – Украина вместе с партнерами и дальше будет прилагать усилия для расширения круга участников проекта".
Президент Владимир Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время вступления на саммите G20 15 ноября. Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.
Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.
26 ноября Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. По программе Grain from Ukraine до конца следующей весны Украина планирует отправить по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи.