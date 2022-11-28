О поддержке инициативы Grain from Ukraine заявили более 30 стран и организаций, аккумулировано больше $180 млн – Офис президента

По программе Grain from Ukraine до конца следующей весны Украина планирует отправить по меньшей мере 60 судов с агропродукцией в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи Фото: depositphotos.com

Об этом 28 ноября сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

В частности, о финансовом, техническом или логистическом вкладе в инициативу заявили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Эстония, ЕС, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, НАТО и ООН, Япония и Республика Корея.

"В рамках программы уже аккумулировано более $180 млн. Собранные средства будут использованы на поставки украинского продовольствия в страны Африки и Азии, наиболее страдающие от голода, – говорится в сообщении. – Украина вместе с партнерами и дальше будет прилагать усилия для расширения круга участников проекта".