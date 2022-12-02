Суда, связанные с крупнейшим в России экспортером зерна, перевозили украденный украинский груз – WSJ

Согласно расследованию издания, суда, задействованные в контрабанде, принадлежали или управлялись компаниями, контролируемыми Петром Ходыкиным, которому также принадлежит "РИФ Трейдинг". Эта компания заявляет, что не причастна к хищениям зерна.

Как пишет издание, флот малых судов переправляет контрабандное зерно, как правило, из крымского порта Севастополь на более крупные грузовые суда, ожидающие в море, где они перегружают свой груз с помощью судов, оснащенных кранами. Затем эти более крупные корабли отправляются в дальние порты.

Такие морские перевозки могут скрыть истинное происхождение судов, которых покупатели могут избегать, если заподозрят, что зерно поступает из оккупированной Россией Украины. Пересадки позволяют крупным контейнеровозам, которые легко распознать в порту или на спутниковых снимках, не заходить в Севастополь. Иногда украденное украинское зерно смешивают с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза.

"Это "отмывание" пшеницы. Они очень усложнили отслеживание", — сказал глава стамбульской независимой консалтинговой фирмы по отслеживанию судов Bosphorus Observer Йорук Исик.

WSJ опубликовало спутниковые снимки, датированные разными днями июня, на которых виден большой сухогруз Emmakris II, к которому подплывали другие, более мелкие, суда, в частности "М. Андреев", "Петр II". Они подходили вплотную друг к другу и стояли так несколько часов. Эксперты говорят, что, вероятно, шла перегрузка зерна.

Украинские власти, а также аналитики морского и зернового рынка определили Севастополь как ключевой перевалочный пункт для украденного зерна, доставляемого автомобильным или железнодорожным транспортом из Восточной Украины. По данным исследовательской компании AgFlow из Женевы, с начала марта по октябрь Севастополь отгрузил около 848 400 тонн зерна, такого как пшеница и ячмень, что почти в 15 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Компания "РИФ Трейдинг", которая базируется в городе Ростове-на-Дону на Азовском море, является крупнейшим российским экспортером зерна.