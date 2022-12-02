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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суда, связанные с крупнейшим в России экспортером зерна, перевозили украденный украинский груз – WSJ

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Россия перегружала краденое зерно на другие корабли кранами в море расследование
Россия перегружала краденое зерно на другие корабли кранами в море – расследование
Фото: depositphotos.com

Суда, связанные с крупнейшим российским зернотрейдером, отправили тысячи тонн украденного украинского зерна покупателям по всему миру, используя систему фидерных судов и плавучих кранов. Об этом написало The Wall Street Journal 1 декабря.

Согласно расследованию издания, суда, задействованные в контрабанде, принадлежали или управлялись компаниями, контролируемыми Петром Ходыкиным, которому также принадлежит "РИФ Трейдинг". Эта компания заявляет, что не причастна к хищениям зерна.

Как пишет издание, флот малых судов переправляет контрабандное зерно, как правило, из крымского порта Севастополь на более крупные грузовые суда, ожидающие в море, где они перегружают свой груз с помощью судов, оснащенных кранами. Затем эти более крупные корабли отправляются в дальние порты.

Такие морские перевозки могут скрыть истинное происхождение судов, которых покупатели могут избегать, если заподозрят, что зерно поступает из оккупированной Россией Украины. Пересадки позволяют крупным контейнеровозам, которые легко распознать в порту или на спутниковых снимках, не заходить в Севастополь. Иногда украденное украинское зерно смешивают с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза.

"Это "отмывание" пшеницы. Они очень усложнили отслеживание", — сказал глава стамбульской независимой консалтинговой фирмы по отслеживанию судов Bosphorus Observer Йорук Исик.

WSJ опубликовало спутниковые снимки, датированные разными днями июня, на которых виден большой сухогруз Emmakris II, к которому подплывали другие, более мелкие, суда, в частности "М. Андреев", "Петр II". Они подходили вплотную друг к другу и стояли так несколько часов. Эксперты говорят, что, вероятно, шла перегрузка зерна.

Украинские власти, а также аналитики морского и зернового рынка определили Севастополь как ключевой перевалочный пункт для украденного зерна, доставляемого автомобильным или железнодорожным транспортом из Восточной Украины. По данным исследовательской компании AgFlow из Женевы, с начала марта по октябрь Севастополь отгрузил около 848 400 тонн зерна, такого как пшеница и ячмень, что почти в 15 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Компания "РИФ Трейдинг", которая базируется в городе Ростове-на-Дону на Азовском море, является крупнейшим российским экспортером зерна. 

Контекст:

Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он уклонился от ответа

В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. 

Теги: Россия, Украина, кража, война России против Украины, корабли, российские оккупанты, зерно
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