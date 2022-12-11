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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Макроном поддержку Украины в сфере обороны и энергетики

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Зеленский и Макрон обсудили конференцию по поддержке Украины в Париже
Зеленский и Макрон обсудили конференцию по поддержке Украины в Париже
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил вопросы взаимодействия двух стран. Об этом лидеры сообщили в Twitter.

Как написал Зеленский, президенты синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже.

"Обсудили реализацию нашей 10-шаговой формулы мира, сотрудничество в сфере обороны и энергетической стабильности Украины", – добавил он.

Макрон отметил, что они с Зеленским обсуждали конференции, которые Франция проводит 13 декабря: "первую – международную, чтобы удовлетворить потребности Украины пережить зиму, и вторую – с французскими компаниями, которые занимаются восстановлением страны".

"Украина может рассчитывать на поддержку Франции до тех пор, пока это необходимо для полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", – добавил он. 

Теги: Франция, энергетика, Владимир Зеленский, война России против Украины, конференция, Эммануэль Макрон, восстановление
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