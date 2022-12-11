Зеленский обсудил с Макроном поддержку Украины в сфере обороны и энергетики

Зеленский и Макрон обсудили конференцию по поддержке Украины в Париже Фото: president.gov.ua (архив)

Как написал Зеленский, президенты синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже.

"Обсудили реализацию нашей 10-шаговой формулы мира, сотрудничество в сфере обороны и энергетической стабильности Украины", – добавил он.

Провів телефонну розмову з Президентом * @EmmanuelMacron. Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту #G7 та конференції з підтримки * в Парижі. Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2022

Макрон отметил, что они с Зеленским обсуждали конференции, которые Франция проводит 13 декабря: "первую – международную, чтобы удовлетворить потребности Украины пережить зиму, и вторую – с французскими компаниями, которые занимаются восстановлением страны".

"Украина может рассчитывать на поддержку Франции до тех пор, пока это необходимо для полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", – добавил он.