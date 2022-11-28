Франция предоставит Украине дополнительный кредит в размере до €100 млн

В Минфине Украины заявили, что кредит от Франции предоставляется на льготных условиях Фото: depositphotos.com

Деньги будут направлены в общий фонд госбюджета Украины для финансирования всех первоочередных расходов, кроме оборонных.

"Мы благодарны правительству Французской Республики за поддержку Украины и предоставление дополнительных €100 млн. Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором", – заявил Марченко.

В министерстве отметили, что кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком более пяти лет со дня заключения кредитного договора).

Кроме того, стороны обсудили текущую финансовую ситуацию в Украине, потребности в дополнительном финансировании и приоритетные направления сотрудничества между правительствами обеих стран.