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ДЕНЬГИ

Франция предоставит Украине дополнительный кредит в размере до €100 млн

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В Минфине Украины заявили, что кредит от Франции предоставляется на льготных условиях
В Минфине Украины заявили, что кредит от Франции предоставляется на льготных условиях
Фото: depositphotos.com

Французское агентство развития предоставит Украине дополнительный кредит в размере до €100 млн. Соответствующее соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер, сообщила пресс-служба Минфина.

Деньги будут направлены в общий фонд госбюджета Украины для финансирования всех первоочередных расходов, кроме оборонных.

"Мы благодарны правительству Французской Республики за поддержку Украины и предоставление дополнительных €100 млн. Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором", – заявил Марченко.

В министерстве отметили, что кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком более пяти лет со дня заключения кредитного договора).

Кроме того, стороны обсудили текущую финансовую ситуацию в Украине, потребности в дополнительном финансировании и приоритетные направления сотрудничества между правительствами обеих стран.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

25 октября Reuters сообщил, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 млн для помощи Украине в оплате неотложных расходов, вызванных вторжением России.

24 ноября Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта на $4,5 млрд. Грант предоставлен США в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Теги: Украина, Франция, госбюджет, война, экономика, оборона, деньги, кредиты, война России против Украины, финансы, борьба, финансирование, Сергей Марченко, расходы, соглашение, сотрудничество, Минфин
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