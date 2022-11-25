Украина получит грант на $4,5 миллиарда от Всемирного банка – минфин

Грант предоставлен США в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Мы благодарны правительству США и команде Всемирного банка за длительное сотрудничество, финансовую поддержку и солидарность с Украиной. Указанные грантовые средства являются очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей для нашей страны. Это позволит нам и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсий, выплаты пособий для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором", – цитирует сайт главу Министерства финансов.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

25 октября Reuters сообщил, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 млн для помощи Украине в оплате неотложных расходов, вызванных вторжением России.