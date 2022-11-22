Французское агентство развития выделит Украине кредит до €100 млн – Минфин

В министерстве заявили, что погашение кредита будет осуществляться через 15 лет с даты кредитного договора Фото: depositphotos.com

В министерстве отметили, что 18 ноября было принято постановление "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Французского агентства развития". Документом урегулировано привлечение средств указанного кредита в 2022 году, а также утверждены его основные условия.

В частности, на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых. Кроме того, его погашение осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 года с даты заключения кредитного договора).