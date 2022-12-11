Зеленский поблагодарил Норвегию за помощь Украине: С такими друзьями вернем свет в каждый дом

"Благодарны норвежским партнерам за выделение 1 млрд крон – это $100 млн – на восстановление нашей инфраструктуры, прежде всего системы электроснабжения, после российских ударов. Уверен, что с такими друзьями мы вернем свет в каждый украинский дом", – написал глава государства.
Вдячні норвезьким партнерам за виділення 1 млрд крон – це * 100 млн – на відновлення нашої інфраструктури, насамперед системи електропостачання, після російських ударів. Упевнений, що з такими друзями ми повернемо світло в кожну * домівку.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2022
Поблагодарил Норвегию за помощь Зеленский и в своем обращении по итогам 10 декабря.
"Я благодарю за это решение всех норвежцев. Спасибо правительству. В целом мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и очень важную политическую поддержку, а также большую гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа. Будем работать вместе и над восстановлением Украины", – сказал он.
О выделении Украине 1 млрд норвежских крон правительство Норвегии сообщило 9 декабря. Всемирный банк станет посредником в передаче этих средств Украине. Российские атаки на украинскую инфраструктуру имеют "серьезные гуманитарные последствия", отметили в пресс-службе правительства, добавив, что ситуация усугубляется наступлением зимы и холодов.
Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.
Кроме того, Норвегия ввела несколько пакетов санкций против России и ограничила российским рыболовным судам доступ к своим портам.
Как отметила пресс-служба норвежского правительства, Норвегия через Всемирный банк уже направила Украине 300 млн норвежских крон (около $30 млн).
Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.