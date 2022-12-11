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Зеленский поблагодарил Норвегию за помощь Украине: С такими друзьями вернем свет в каждый дом

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Зеленский отметил, что Норвегия помогает Украине в разных сферах
Зеленский отметил, что Норвегия помогает Украине в разных сферах
Фото: president.gov.ua

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины.

"Благодарны норвежским партнерам за выделение 1 млрд крон – это $100 млн – на восстановление нашей инфраструктуры, прежде всего системы электроснабжения, после российских ударов. Уверен, что с такими друзьями мы вернем свет в каждый украинский дом", – написал глава государства.

Поблагодарил Норвегию за помощь Зеленский и в своем обращении по итогам 10 декабря.

"Я благодарю за это решение всех норвежцев. Спасибо правительству. В целом мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и очень важную политическую поддержку, а также большую гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа. Будем работать вместе и над восстановлением Украины", – сказал он.

О выделении Украине 1 млрд норвежских крон  правительство Норвегии сообщило 9 декабря. Всемирный банк станет посредником в передаче этих средств Украине. Российские атаки на украинскую инфраструктуру имеют "серьезные гуманитарные последствия", отметили в пресс-службе правительства, добавив, что ситуация усугубляется наступлением зимы и холодов.

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

Кроме того, Норвегия ввела несколько пакетов санкций против России и ограничила российским рыболовным судам доступ к своим портам.

Как отметила пресс-служба норвежского правительства, Норвегия через Всемирный банк уже направила Украине 300 млн норвежских крон (около $30 млн).

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Норвегия, энергетика, электроэнергия, электроснабжение, Владимир Зеленский, обстрелы, президент, инфраструктура, восстановление
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