Норвегия выделила $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины

Соглашение подписали министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт и директор восточноевропейского отделения Всемирного банка Аруп Банерджи. Всемирный банк станет посредником в передаче этих средств Украине, говорится в сообщении.

"Существует срочная необходимость ремонта системы электроснабжения и другой инфраструктуры в Украине после российской бомбардировки гражданских объектов. Я рада, что сегодня мы подписали соглашение о выделении 1 млрд норвежских крон для быстрого проведения ремонтных работ", – сообщила Банерджи.

Российские атаки на украинскую инфраструктуру имеют "серьезные гуманитарные последствия", отметили в пресс-службе правительства, добавив, что ситуация усугубляется наступлением зимы и холодов.