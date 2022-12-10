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Норвегия выделила $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины

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Норвегия передала Украине около $100 млн
Норвегия передала Украине около $100 млн
Фото: depositphotos.com

Норвегия выделила 1 млрд норвежских крон (около $100 млн) на восстановление поврежденной российскими ракетными ударами инфраструктуры Украины. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Соглашение подписали министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт и директор восточноевропейского отделения Всемирного банка Аруп Банерджи. Всемирный банк станет посредником в передаче этих средств Украине, говорится в сообщении.

"Существует срочная необходимость ремонта системы электроснабжения и другой инфраструктуры в Украине после российской бомбардировки гражданских объектов. Я рада, что сегодня мы подписали соглашение о выделении 1 млрд норвежских крон для быстрого проведения ремонтных работ", – сообщила Банерджи.

Российские атаки на украинскую инфраструктуру имеют "серьезные гуманитарные последствия", отметили в пресс-службе правительства, добавив, что ситуация усугубляется наступлением зимы и холодов.

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

Кроме того, Норвегия ввела несколько пакетов санкций против России и ограничила российским рыболовным судам доступ к своим портам.

Как отметила пресс-служба норвежского правительства, Норвегия через Всемирный банк уже направила Украине 300 млн норвежских крон (около $30 млн).

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщили в "Укрэнерго" 9 декабря, дефицит мощности в энергосистеме Украины "все еще значителен".

Теги: Россия, Норвегия, Всемирный банк, электроснабжение, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, соглашение, восстановление, Анникен Хюитфельдт
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