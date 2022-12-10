Норвегия выделила $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины

Соглашение подписали министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт и директор восточноевропейского отделения Всемирного банка Аруп Банерджи. Всемирный банк станет посредником в передаче этих средств Украине, говорится в сообщении.
"Существует срочная необходимость ремонта системы электроснабжения и другой инфраструктуры в Украине после российской бомбардировки гражданских объектов. Я рада, что сегодня мы подписали соглашение о выделении 1 млрд норвежских крон для быстрого проведения ремонтных работ", – сообщила Банерджи.
Российские атаки на украинскую инфраструктуру имеют "серьезные гуманитарные последствия", отметили в пресс-службе правительства, добавив, что ситуация усугубляется наступлением зимы и холодов.
Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.
Кроме того, Норвегия ввела несколько пакетов санкций против России и ограничила российским рыболовным судам доступ к своим портам.
Как отметила пресс-служба норвежского правительства, Норвегия через Всемирный банк уже направила Украине 300 млн норвежских крон (около $30 млн).
Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Как сообщили в "Укрэнерго" 9 декабря, дефицит мощности в энергосистеме Украины "все еще значителен".