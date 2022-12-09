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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго": Дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен. Ситуация в выходные вряд ли улучшится

Украинская энергетическая инфраструктура пострадала вследствие российских обстрелов
Украинская энергетическая инфраструктура пострадала вследствие российских обстрелов
Фото: depositphotos.com

Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Об этом заявил пресс-центр "Укрэнерго" в Facebook 9 декабря.

"Дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен. Его причина – как и существенные повреждения объектов генерации, так и энергетической инфраструктуры в результате восьми волн российских ракетных атак: частично повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, оккупированная Запорожская АЭС не выдает электроэнергию в сеть", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что в некоторых регионах были превышены лимиты потребления, поэтому энергетики применили аварийные отключения.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (обледенение проводов, дождь со снегом) оказывают негативное влияние на состояние высоковольтных и распределительных сетей и затрудняют ремонтные работы", – сообщили в компании.

Отдельно в пресс-службе отметили, что из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях сохраняется непростая ситуация с электроснабжением.

"Враг почти каждый день с момента массированной ракетной атаки 5 декабря обстреливает из артиллерии сети и электростанции на востоке и юге Украины. Погодные условия в этих регионах также замедляют не только восстановительные работы, но и затрудняют работу саперных бригад", – говорится в сообщении.

Резервными схемами удалось заживить потребителей Одесщины, но в южных областях все еще значительны ограничения потребления из-за существенного объема повреждений в сети, добавили в "Укрэнерго".

"Непростая ситуация и на Киевщине, где получили повреждения объекты генерации. В результате в регионе значителен дефицит, особенно на левобережье. Продолжаются масштабные обновительные работы, к которым также приобщаются ремонтные бригады "Укрэнерго". К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации в выходные дни, когда потребление традиционно снижается. Но мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее регионы могли вернуться к плановым графикам ограничений", – заявили в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02AdEb88xQ3nWJL14AHD97JtEx8uzT1qksxZAsycNMFX8niT1XdTCZo3XKqpnUR3u3l

Контекст:

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемыВ стране начали временно отключать электроэнергию.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливаютВ результате ракетной атаки 5 декабря были новые попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроснабжение, война России против Украины
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