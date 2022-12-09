В Киеве и области происходят экстренные отключения света – ДТЭК

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений в настоящее время не действуют", – отмечают в ДТЭК.
Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.
Как говорится в сообщении ДТЭК Киевские региональные сети, в Киевской области также продолжаются экстренные отключения электричества.
В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. В стране начали временно отключать электроэнергию.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают. В результате ракетной атаки 5 декабря были новые попадания по объектам энергетической инфраструктуры.