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КИЕВ

В Киеве и области происходят экстренные отключения света – ДТЭК

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Графики отключения электроэнергии не действуют
Графики отключения электроэнергии не действуют
Фото: depositphotos.com

В Киеве в пятницу, 9 декабря, продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении на сайте ДТЭК Киевские электросети.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений в настоящее время не действуют", – отмечают в ДТЭК.

Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Как говорится в сообщении ДТЭК Киевские региональные сети, в Киевской области также продолжаются экстренные отключения электричества.

Контекст:

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемыВ стране начали временно отключать электроэнергию.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливаютВ результате ракетной атаки 5 декабря были новые попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, энергетика, электричество, Киевская область, ДТЭК, электроэнергия, энергосистема
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