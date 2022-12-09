В Киеве и области происходят экстренные отключения света – ДТЭК

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений в настоящее время не действуют", – отмечают в ДТЭК.

Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Как говорится в сообщении ДТЭК Киевские региональные сети, в Киевской области также продолжаются экстренные отключения электричества.