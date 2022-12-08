Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии ускорит потребительскую и промышленную инфляцию – Забловский

"Повышение тарифов не только на электроэнергию, но и на услуги других естественных монополий, неуместно в условиях турбулентности, которую сейчас переживает экономика Украины. Особенно такое повышение ударит по предприятиям, которые являются энергоемкими, ведь у них сейчас нет достаточного количества энергии для работы из-за блэкаутов и отключений. Они вынуждены простаивать или сокращать производство", – объяснил эксперт.

Забловский отметил, что хотя бы на зимний период нужно отложить любые повышения.

"Сейчас период общей неопределенности для бизнеса, и мешать ему адаптироваться к новым условиям работы нецелесообразно. Тем более что мы имеем помощь от наших международных партнеров, в том числе финансовую. При таких условиях можно найти резервы, чтобы сейчас не делать такие шаги, а отсрочить это решение хотя бы на период войны. Это поможет бизнесу не просто выжить, но и сохранить экономический, научно-технологический потенциал, который у них есть, чтобы приумножить его после войны, – заявил он. – Сейчас нельзя предпринимать такие радикальные шаги. Сейчас главная задача – не вмешиваться, а дать возможность бизнесу выжить и адаптироваться. Мы нуждаемся в общественном договоре, ведь все находятся в одной лодке и должны слышать друг друга".