Одесса и Одесский район подключены к электросети, почти во всех общинах области восстановлено водоснабжение – Офис президента

"Энергетики проделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии. Вчера ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети!" – написал Тимошенко.
Также, по его словам, решен вопрос водоснабжения и водоотвода "практически во всех общинах области".
Энергетики подключили к свету бытовых пользователей Одессы и Одесского района, однако фиксируется перегрузка сетей, сообщили в Одесской ОВА. Из-за этого выходят из строя выключатели, рубильники, автоматы, кое-где загораются щитовые и подстанции.
"Бригады энергетиков уже работают над устранением проблем", – сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Одесской ОВА Антон Шалигайло.
Контекст:
В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. В стране начали временно отключать электроэнергию.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают.
В результате ракетной атаки 5 декабря были новые попадания по объектам энергетической инфраструктуры.