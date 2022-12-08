Одесса и Одесский район подключены к электросети, почти во всех общинах области восстановлено водоснабжение – Офис президента

В Одессе и Одесском районе подключили электричество, но возникают перегрузки сети Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Тимошенко отметил, что после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг нее пострадала больше всего.

"Энергетики проделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии. Вчера ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети!" – написал Тимошенко.