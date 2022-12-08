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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одесса и Одесский район подключены к электросети, почти во всех общинах области восстановлено водоснабжение – Офис президента

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В Одессе и Одесском районе подключили электричество, но возникают перегрузки сети
В Одессе и Одесском районе подключили электричество, но возникают перегрузки сети
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Ситуацию с электроснабжением Одесской области после обстрела региона российскими оккупантами удалось стабилизировать, в ближайшее время ожидается возвращение к плановым графикам подачи электроэнергии, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом он написал в Telegram.

Тимошенко отметил, что после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг нее пострадала больше всего.

"Энергетики проделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии. Вчера ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети!" – написал Тимошенко.

Также, по его словам, решен вопрос водоснабжения и водоотвода "практически во всех общинах области".

Энергетики подключили к свету бытовых пользователей Одессы и Одесского района, однако фиксируется перегрузка сетей, сообщили в Одесской ОВА. Из-за этого выходят из строя выключатели, рубильники, автоматы, кое-где загораются щитовые и подстанции.

"Бригады энергетиков уже работают над устранением проблем", – сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Одесской ОВА Антон Шалигайло.

Контекст:

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемыВ стране начали временно отключать электроэнергию.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают

В результате ракетной атаки 5 декабря были новые попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

Теги: Одесса, энергетика, водоснабжение, Одесская область, электроэнергия, электроснабжение, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, энергосистема
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