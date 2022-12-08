Словакия в декабре передаст Украине около 300 генераторов – Кулеба

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.
"Украина очень ценит помощь Словакии в преодолении энергетического кризиса, в частности планы передать уже в этом месяце около 300 генераторов", – сказал Кулеба.
Он уточнил, что "предоставленные генераторы в первую очередь должны помочь гражданским – школам, больницам, кому нужно в первую очередь помочь".
"Мы должны помочь гражданским пережить эту зиму, потому что мы можем предвидеть сложности и уже есть сложности от ракетных нападений со стороны России", – отметил Кулеба.
Он также рассказал о подписании меморандума о сотрудничестве между МИД Украины и Словакии.
"Он определяет дальнейшие цели двухстороннего сотрудничества, уточняет формы нашего взаимодействия на международной арене", – резюмировал Кулеба.
Словакия поддерживает Украину после полномасштабного нападения России 24 февраля, в частности, предоставляя военную помощь. Так, в апреле Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Кроме того, Словакия поставила Киеву вертолеты, артустановки и боевые машины пехоты.
Оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает обьекты энергетической инфраструктуры Украины.
В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты.
23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.
США предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования, а Германия выделила €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.
7 декабря стало известно, что Тайвань выделяет $1 млн на генераторы для Киева.