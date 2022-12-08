Словакия в декабре передаст Украине около 300 генераторов – Кулеба

Качер и Кулеба провели встречу в Киеве 8 декабря Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Украина очень ценит помощь Словакии в преодолении энергетического кризиса, в частности планы передать уже в этом месяце около 300 генераторов", – сказал Кулеба.

Он уточнил, что "предоставленные генераторы в первую очередь должны помочь гражданским – школам, больницам, кому нужно в первую очередь помочь".

"Мы должны помочь гражданским пережить эту зиму, потому что мы можем предвидеть сложности и уже есть сложности от ракетных нападений со стороны России", – отметил Кулеба.

Он также рассказал о подписании меморандума о сотрудничестве между МИД Украины и Словакии.

"Он определяет дальнейшие цели двухстороннего сотрудничества, уточняет формы нашего взаимодействия на международной арене", – резюмировал Кулеба.

Словакия поддерживает Украину после полномасштабного нападения России 24 февраля, в частности, предоставляя военную помощь. Так, в апреле Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Кроме того, Словакия поставила Киеву вертолеты, артустановки и боевые машины пехоты.