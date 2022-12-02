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В Украину в ноябре поставили более 80 тыс. генераторов – нардеп

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Более 82 тыс. генераторов ввезли в ноябре в Украину по льготной системе
Более 82 тыс. генераторов ввезли в ноябре в Украину по льготной системе
Фото: depositphotos.com

За ноябрь в Украину завезли 352,3 тыс. единиц льготных товаров, среди которых более 82 тыс. – генераторы. Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Льгота предоставлена на ввоз товаров на 784,5 млн грн. Но большая часть этой льготы (689,6 млн грн) – это генераторы.

В частности, по льготе в Украину ввезли:

  • аккумуляторы электрические, литийионные – 266 596;
  • электрогенераторные установки – 82 124;
  • трансформаторы – 3075;
  • системы бесперебойного электропитания – 548.

Контекст:

С начала октября Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры. Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты. Это Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.

США также предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования, а Германия выделила €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, импорт, льготы, война России против Украины, Ярослав Железняк
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