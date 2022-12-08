Тайвань выделяет $1 млн на генераторы для Киева

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подписал меморандум о взаимопонимании, чтобы помочь столице Украины Киеву в приобретении генераторов.
Документ подписали также мэр Киева Виталий Кличко и генеральный директор "Фонда Дарничани" Григорий Маленко.
"Пока конфликт в Украине продолжается, Россия начала атаки на ключевую инфраструктуру и энергосистему, что привело к крупномасштабным отключениям электроэнергии в сложных погодных условиях. Город ввел веерные отключения электроэнергии и предоставил 1000 мест, где горожане могут укрыться и согреться. Тайвань, как и Украина, находится на переднем крае борьбы с авторитарным экспансионизмом, и мы рады помочь народу Украины в его борьбе за свободу", – говорится в сообщении МИД страны.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
В ходе последнего массированного удара по Украине 5 декабря российские войска выпустили свыше 70 ракет, ВСУ сбили более 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области.