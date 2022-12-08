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Тайвань выделяет $1 млн на генераторы для Киева

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Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подписал меморандум о взаимопонимании, чтобы помочь Киеву в приобретении генераторов
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подписал меморандум о взаимопонимании, чтобы помочь Киеву в приобретении генераторов
Фото: 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) / Facebook

Тайваньские власти выделяют финансирование в размере $1 млн на приобретение генераторов для Киева. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба МИД Тайваня.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подписал меморандум о взаимопонимании, чтобы помочь столице Украины Киеву в приобретении генераторов.

Документ подписали также мэр Киева Виталий Кличко и генеральный директор "Фонда Дарничани" Григорий Маленко.

"Пока конфликт в Украине продолжается, Россия начала атаки на ключевую инфраструктуру и энергосистему, что привело к крупномасштабным отключениям электроэнергии в сложных погодных условиях. Город ввел веерные отключения электроэнергии и предоставил 1000 мест, где горожане могут укрыться и согреться. Тайвань, как и Украина, находится на переднем крае борьбы с авторитарным экспансионизмом, и мы рады помочь народу Украины в его борьбе за свободу", – говорится в сообщении МИД страны.

https://www.facebook.com/mofa.gov.tw/posts/pfbid02CJyds4AVG9YiCsaf2GCrUpzbyDNdLTd6GwbH41y7YkGCkqTAvpi4ALUFiQFhPVrSl

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

В ходе последнего массированного удара по Украине 5 декабря российские войска выпустили свыше 70 ракет, ВСУ сбили более 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, МИД, электроэнергия, Тайвань, экспансия, финансовая помощь, веерные отключения, финансы, энергосистема
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