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ОБЩЕСТВО

Франция передала Украине 100 генераторов – Минэнерго

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Генераторы были приобретены во Франции и доставлены в Украину с помощью механизма гражданской защиты ЕС, отметили в Минэнерго
Генераторы были приобретены во Франции и доставлены в Украину с помощью механизма гражданской защиты ЕС, отметили в Минэнерго
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Франция 7 декабря передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Об этом 8 декабря в Facebook сообщил пресс-центр Минэнерго.

"Украинские энергетики удерживают второй фронт в этой войне с Россией – энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются, беспрецедентны. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и, в частности, эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму", – подчеркнул замглавы Минэнерго Фарид Сафаров.

Отмечается, что помощь включает в себя генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВА до 40 кВА.

Как указали в Минэнерго, оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского союза.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid024n2ahR7JhJF8LCnc3VJAht4g8Zh85YTLDUWawJGpnUqqZQ1XHzP2r9Ca1hiJcQb3l

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает обьекты энергетической инфраструктуры Украины.

В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.

США предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования, а Германия выделила €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.

7 декабря стало известно, что Тайвань выделяет $1 млн на генераторы для Киева.

Около 300 генераторов до конца декабря передаст Украине Словакия.

Теги: Украина, Франция, энергетика, помощь, Министерство энергетики, электроэнергия, обстрелы, инфраструктура, ЕС, российские оккупанты
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