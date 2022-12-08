Франция передала Украине 100 генераторов – Минэнерго

Об этом 8 декабря в Facebook сообщил пресс-центр Минэнерго.
"Украинские энергетики удерживают второй фронт в этой войне с Россией – энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются, беспрецедентны. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и, в частности, эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму", – подчеркнул замглавы Минэнерго Фарид Сафаров.
Отмечается, что помощь включает в себя генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВА до 40 кВА.
Как указали в Минэнерго, оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского союза.
Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает обьекты энергетической инфраструктуры Украины.
В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты.
23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.
США предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования, а Германия выделила €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.
7 декабря стало известно, что Тайвань выделяет $1 млн на генераторы для Киева.
Около 300 генераторов до конца декабря передаст Украине Словакия.