Франция передала Украине 100 генераторов – Минэнерго

Генераторы были приобретены во Франции и доставлены в Украину с помощью механизма гражданской защиты ЕС, отметили в Минэнерго Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Об этом 8 декабря в Facebook сообщил пресс-центр Минэнерго.

"Украинские энергетики удерживают второй фронт в этой войне с Россией – энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются, беспрецедентны. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и, в частности, эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму", – подчеркнул замглавы Минэнерго Фарид Сафаров.

Отмечается, что помощь включает в себя генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВА до 40 кВА.

Как указали в Минэнерго, оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского союза.