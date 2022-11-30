Норвегия передаст Украине военные медицинские автобусы стоимостью €3 млн

Как поясняется в сообщении, эту помощь координирует Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО (EADRCC) через соглашение о финансировании с Норвегией.

Центр определит потребности в автобусах и обеспечит доставку этой медицинской помощи Министерству обороны Украины. Это гуманитарное пожертвование – часть поддержки, которую оказывают члены НАТО Украине в то время, как она продолжает сопротивляться агрессивной войне России, говорится в сообщении.

Пресс-служба Альянса приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга на выступлении после заседания глав МИД стран НАТО 29 ноября.

"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку, и сегодня союзники взяли на себя дополнительные обязательства по комплексному пакету помощи НАТО для Украины. Он профинансирует срочную нелетальную поддержку, включая топливо и медикаменты", – сказал Столтенберг.

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия – основной гражданский механизм НАТО реагирования на чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. В нем участвуют все союзники по НАТО и страны-партнеры. Центр функционирует как информационно-координационная система для координации как запросов, так и предложений помощи.