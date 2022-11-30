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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия передаст Украине военные медицинские автобусы стоимостью €3 млн

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Автобусы будут переданы Министерству обороны Украины
Автобусы будут переданы Министерству обороны Украины
Фото: Oslo University hospital / nato.int

Норвегия передаст Украине пять военных санитарных автобусов в ответ на просьбу Киева о международной помощи. Об этом сообщили 30 ноября на сайте НАТО.

Как поясняется в сообщении, эту помощь координирует Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО (EADRCC) через соглашение о финансировании с Норвегией.

Центр определит потребности в автобусах и обеспечит доставку этой медицинской помощи Министерству обороны Украины. Это гуманитарное пожертвование – часть поддержки, которую оказывают члены НАТО Украине в то время, как она продолжает сопротивляться агрессивной войне России, говорится в сообщении. 

Пресс-служба Альянса приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга на выступлении после заседания глав МИД стран НАТО 29 ноября. 

"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку, и сегодня союзники взяли на себя дополнительные обязательства по комплексному пакету помощи НАТО для Украины. Он профинансирует срочную нелетальную поддержку, включая топливо и медикаменты", – сказал Столтенберг. 

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия – основной гражданский механизм НАТО реагирования на чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. В нем участвуют все союзники по НАТО и страны-партнеры. Центр функционирует как информационно-координационная система для координации как запросов, так и предложений помощи.

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

Кроме того, Норвегия ввела несколько пакетов санкций против России и ограничила российским рыболовным судам доступ к своим портам

В ноябре Норвегия обязалась профинансировать закупку газа для Украины на $195 млн.

Теги: НАТО, медицина, Норвегия, Йенс Столтенберг, помощь, война России против Украины, финансирование
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