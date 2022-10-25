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ВОЙНА В УКРАИНЕ

То, что Украина побеждает в бою, означает, что Россия найдет новые методы агрессии – премьер Норвегии

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Мы можем ожидать больше разрушений и больше страданий в будущем, считает Стере
Мы можем ожидать больше разрушений и больше страданий в будущем, считает Стере
Фото: ЕРА

Россия сегодня имеет явные черты тоталитаризма и движется к долгосрочному разрыву с Западом. Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил в обращении к парламенту, тезисы из которого 25 октября приводит телеканал NRK.

По его словам, Европа находится в самой сложной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны, и у политиков ЕС есть все основания для беспокойства. 

"Президент Путин сильно рискует. И готовность идти на риск, кажется, возрастает вместе с плохими [для России] новостями с поля боя. Сообщения российского руководства указывают на то, что РФ движется к долгосрочному разрыву с Западом. Мы можем ожидать больше разрушений и больше страданий в будущем", – сказал он.

Стере отметил, что "сегодняшняя Россия имеет явные тоталитарные черты". Он считает, что масштабная мобилизация россиян и объявление аннексии захваченных территорий "носят печать хаоса и демотивации". 

Премьер-министр добавил, что полиция расследует случаи проникновения множества, предположительно, российских беспилотников, которые были замечены в Норвегии. Правительство также вводит секретные меры безопасности на стратегических объектах инфраструктуры.

"Были приняты и принимаются некоторые меры. Но было бы неестественно упоминать о них публично", – добавил Стере, выступая перед парламентом.

Теги: Россия, Владимир Путин, Норвегия, парламент, война России против Украины, премьер-министр
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