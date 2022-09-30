Норвегия по примеру Финляндии может закрыть границу для российских туристов

Об этом 30 сентября заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, пишет Reuters.
По словам главы минюста, Норвегия "при необходимости быстро закроет границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки".
Энгер Мель подчеркнула, что по сравнению с Финляндией в Норвегию прибыло мало людей и здесь ситуация иная.
Как отмечает Reuters, Норвегия на границе разместит вертолет с датчиками из-за повышенного риска незаконного ее пересечения на фоне мобилизации в России.
С 30 сентября ограничить пассажирское движение для туристов из России решили в правительстве Финляндии. Ограничения коснулись как въезжающих в страну российских туристов, так и тех, кто едет в другие государства через Финляндию.
В правительстве решение обосновали тем, что туристы из РФ угрожают международным отношениям Финляндии. На оценку также повлияли псевдореферендумы на временно оккупированных РФ территориях Украины и повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.
В то же время есть 10 причин, на основании которых можно приехать в Финляндию с туристической визой в будущем, указали в МВД страны. Среди них посещение семьи или родственников, участие во вступительном экзамене в учебное заведение, финансовые мотивы или работа.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.