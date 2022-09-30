Норвегия по примеру Финляндии может закрыть границу для российских туристов

Об этом 30 сентября заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, пишет Reuters.

По словам главы минюста, Норвегия "при необходимости быстро закроет границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки".

Энгер Мель подчеркнула, что по сравнению с Финляндией в Норвегию прибыло мало людей и здесь ситуация иная.

Как отмечает Reuters, Норвегия на границе разместит вертолет с датчиками из-за повышенного риска незаконного ее пересечения на фоне мобилизации в России.

С 30 сентября ограничить пассажирское движение для туристов из России решили в правительстве Финляндии. Ограничения коснулись как въезжающих в страну российских туристов, так и тех, кто едет в другие государства через Финляндию.

В правительстве решение обосновали тем, что туристы из РФ угрожают международным отношениям Финляндии. На оценку также повлияли псевдореферендумы на временно оккупированных РФ территориях Украины и повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

В то же время есть 10 причин, на основании которых можно приехать в Финляндию с туристической визой в будущем, указали в МВД страны. Среди них посещение семьи или родственников, участие во вступительном экзамене в учебное заведение, финансовые мотивы или работа.