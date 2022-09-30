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Норвегия по примеру Финляндии может закрыть границу для российских туристов

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Норвегия при необходимости быстро закроет границу c РФ, отметили в минюсте страны
Норвегия при необходимости быстро закроет границу c РФ, отметили в минюсте страны
Фото: EPA

Норвегия может запретить российским туристам въезд в страну, как это сделала Финляндия.

Об этом 30 сентября заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, пишет Reuters.

По словам главы минюста, Норвегия "при необходимости быстро закроет границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки".

Энгер Мель подчеркнула, что по сравнению с Финляндией в Норвегию прибыло мало людей и здесь ситуация иная.

Как отмечает Reuters, Норвегия на границе разместит вертолет с датчиками из-за повышенного риска незаконного ее пересечения на фоне мобилизации в России.

С 30 сентября ограничить пассажирское движение для туристов из России решили в правительстве Финляндии. Ограничения коснулись как въезжающих в страну российских туристов, так и тех, кто едет в другие государства через Финляндию.

В правительстве решение обосновали тем, что туристы из РФ угрожают международным отношениям Финляндии. На оценку также повлияли псевдореферендумы на временно оккупированных РФ территориях Украины и повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

В то же время есть 10 причин, на основании которых можно приехать в Финляндию с туристической визой в будущем, указали в МВД страны. Среди них посещение семьи или родственников, участие во вступительном экзамене в учебное заведение, финансовые мотивы или работа.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: Россия, Норвегия, граница, Финляндия, мобилизация, вертолет, запрет, туристы, ограничения, россияне
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