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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на $195 млн

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Норвегия выделит деньги Украине на закупку газа
Норвегия выделит деньги Украине на закупку газа
Фото: pixabay.com

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение, которое гарантирует Украине помощь в закупке газа зимой на сумму 2 млрд норвежских крон, что составляет $195 млн. Об этом сообщает министерство финансов Норвегии 21 ноября.

Норвежская поддержка будет предоставлена через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и вице-президент Юрген Ригтеринк подписал соглашение от имени банка сегодня в Осло. Норвегия является вторым крупнейшим донором для работы ЕБРР в Украине, говорится в сообщении.

"Украина специально попросила Норвегию внести вклад в закупку газа этой зимой. Временная перспектива имеет решающее значение, и мы очень рады, что ЕБРР становится партнером для осуществления закупок газа. Важно, чтобы поддержка оказывалась через авторитетную и международно признанную организацию, которая обеспечивает эффективное и прозрачное использование денег", – сказал Ведум.

"Сейчас в Украине всерьез наступает зима. Россияне превратили энергию в оружие войны и используют атаки на критическую инфраструктуру как средство разрушения Украины. Это очень серьезные нарушения международного права и большой вызов для украинского народа. Поэтому наша поддержка энергоснабжения имеет большое значение для Украины", – заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

ЕБРР тесно сотрудничает с Украиной и обязался предоставить финансовый пакет в размере €3 млрд в 2022–2023 годах, чтобы помочь экономике Украины функционировать. Закупки газа будут происходить таким образом, что формально получателем газа в Украине является украинская государственная компания "Нафтогаз", но на практике европейские предварительно одобренные поставщики газа получают оплату непосредственно по счету за объем поставленного газа, отмечается в сообщении норвежского минфина.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

По данным правительства, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

Теги: газ, Норвегия, энергетика, агрессия, помощь, война России против Украины
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