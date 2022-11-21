Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на $195 млн

Норвежская поддержка будет предоставлена через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и вице-президент Юрген Ригтеринк подписал соглашение от имени банка сегодня в Осло. Норвегия является вторым крупнейшим донором для работы ЕБРР в Украине, говорится в сообщении.

"Украина специально попросила Норвегию внести вклад в закупку газа этой зимой. Временная перспектива имеет решающее значение, и мы очень рады, что ЕБРР становится партнером для осуществления закупок газа. Важно, чтобы поддержка оказывалась через авторитетную и международно признанную организацию, которая обеспечивает эффективное и прозрачное использование денег", – сказал Ведум.

"Сейчас в Украине всерьез наступает зима. Россияне превратили энергию в оружие войны и используют атаки на критическую инфраструктуру как средство разрушения Украины. Это очень серьезные нарушения международного права и большой вызов для украинского народа. Поэтому наша поддержка энергоснабжения имеет большое значение для Украины", – заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

ЕБРР тесно сотрудничает с Украиной и обязался предоставить финансовый пакет в размере €3 млрд в 2022–2023 годах, чтобы помочь экономике Украины функционировать. Закупки газа будут происходить таким образом, что формально получателем газа в Украине является украинская государственная компания "Нафтогаз", но на практике европейские предварительно одобренные поставщики газа получают оплату непосредственно по счету за объем поставленного газа, отмечается в сообщении норвежского минфина.