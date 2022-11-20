Сахарук: ДТЭК Ахметова делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную оккупантами инфраструктуру

Дмитрий Сахарук: Как ВСУ борется каждый день с каждой атакой на фронте, так энергетики борются с атаками на электроподстанциях или теплоэлектростанциях Фото: Dmitriy Sakharuk / Facebook

"Мы будем возобновлять каждый раз после каждого обстрела, если будет попадание. У нас нет иного выбора. Это как ВСУ борется каждый день с каждой атакой на фронте, так же энергетики на энергетическом фронте борются с атаками на электроподстанциях или теплоэлектростанциях", – сказал он.

Сахарук отметил, что количество аварийных отключений уменьшится, а плановые отключения, скорее всего, останутся, но ДТЭК работает над тем, чтобы уменьшить их продолжительность. Он подчеркнул, что ситуация сейчас сложная, но контролируемая.