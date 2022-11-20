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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сахарук: ДТЭК Ахметова делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную оккупантами инфраструктуру

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Дмитрий Сахарук: Как ВСУ борется каждый день с каждой атакой на фронте, так энергетики борются с атаками на электроподстанциях или теплоэлектростанциях
Дмитрий Сахарук: Как ВСУ борется каждый день с каждой атакой на фронте, так энергетики борются с атаками на электроподстанциях или теплоэлектростанциях
Фото: Dmitriy Sakharuk / Facebook

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова сделают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную российскими террористами энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона. Фрагмент эфира компания опубликовала в своем Facebook.

"Мы будем возобновлять каждый раз после каждого обстрела, если будет попадание. У нас нет иного выбора. Это как ВСУ борется каждый день с каждой атакой на фронте, так же энергетики на энергетическом фронте борются с атаками на электроподстанциях или теплоэлектростанциях", – сказал он.

Сахарук отметил, что количество аварийных отключений уменьшится, а плановые отключения, скорее всего, останутся, но ДТЭК работает над тем, чтобы уменьшить их продолжительность. Он подчеркнул, что ситуация сейчас сложная, но контролируемая.

https://www.facebook.com/DTEKcompany/videos/697871108202647/

Контекст:

Компания ДТЭК помогает восстанавливать энергетическую инфраструктуру в Херсонской и Николаевской областях.

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

По данным правительства, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".

Теги: энергетика, электричество, ДТЭК, ремонт, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема
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