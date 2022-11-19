ДТЭК Ахметова вложила в ремонты ТЭС 1,6 млрд грн для прохождения в Украине отопительного сезона

В компании отметили, что плановые ремонты энергоблоков продолжаются, всего по итогам года планируется отремонтировать 26 энергоблоков ТЭС Фото: depositphotos.com

"В этом году есть беспрецедентная ремонтная кампания на энергетических объектах. С одной стороны, энергетики делают сверхусилия, 24/7 ликвидируют последствия и возобновляют работу после массированных обстрелов врагом объектов энергетической инфраструктуры. С другой – несмотря на войну и обстрелы, продолжаем делать плановые ремонты энергоблоков ТЭС. Они критически необходимы для поддержки украинской энергосистемы в условиях сложнейшего в истории отопительного сезона", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

В компании отметили, что плановые ремонты энергоблоков продолжаются, всего по итогам года планируется отремонтировать 26 энергоблоков ТЭС.

За время полномасштабной войны Россия повредила более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. За месяц на энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" было совершено 13 атак, в результате которых 22 энергетиков были ранены, трое погибли.