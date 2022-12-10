Эстония, Нидерланды и Норвегия передадут ВСУ третий полевой госпиталь – Минобороны Украины

Сам госпиталь предоставят Силы обороны Эстонии, а Норвегия и Нидерланды поддержат проект финансово.
Трехстороннее сотрудничество стран также будет включать закупку контейнеровозов и трейлеров, санитарно-гигиенических, складских и жилых модулей и товаров медицинского назначения для модернизации госпиталя.
"Указанный военный госпиталь является третьим, который передает Эстония Украине с начала полномасштабной войны России против нашей страны", – отметили в ведомстве.
Обучение украинских медицинских сил по использованию полевого госпиталя проведут украинские и эстонские специалисты при поддержке Нидерландов.
Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца приняла участие в торжественной церемонии подписания соглашения о передаче Украине военного полевого госпиталя Role 2. В церемонии также участвовали министр обороны Эстонии Ханно Певкур, посол Норвегии Элзе Берит Эикеланд и посол Нидерландов Озлем Канел.
"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Эстонии, Нидерландов и Норвегии", – подытожили в Минобороны.
В оборонном ведомстве Эстонии сообщали о подписании договора об отправке госпиталя 1 декабря. Там уточнили, что Нидерланды выделят на проект €3,5 млн, Норвегия – €4,3 млн. Вклад Эстонии состоит в оплате труда Государственного оборонного инвестиционного центра и личного состава сил обороны, связанных с проектом. Кроме того, Эстония передает Украине другое снаряжение в рамках этого пакета военной помощи.
Первый полевой госпиталь Эстония отправила в Украину в сотрудничестве с Германией в марте этого года, второй – также в сотрудничестве с Германией – в сентябре.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины, а также в числе других стран Балтии запретила въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами.
С декабря 2021 года минобороны Эстония предоставило Украине военную помощь на сумму более €255 млн за счет ее запасов, вооружения и техники, сообщили 1 декабря 2022 года в ведомстве. В то же время, говорится в сообщении, Эстония может заменить часть переданного оборудования на равноценное при поддержке Европейского союза. На основании принятых до сих пор решений Европейского союза Эстонии вернут €156 млн.