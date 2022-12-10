Эстония, Нидерланды и Норвегия передадут ВСУ третий полевой госпиталь – Минобороны Украины

Украина получит от Эстонии уже третий госпиталь, с финансированием помогут Норвегия и Нидерланды Фото: Міністерство оборони України / Telegram

Сам госпиталь предоставят Силы обороны Эстонии, а Норвегия и Нидерланды поддержат проект финансово.

Трехстороннее сотрудничество стран также будет включать закупку контейнеровозов и трейлеров, санитарно-гигиенических, складских и жилых модулей и товаров медицинского назначения для модернизации госпиталя.

"Указанный военный госпиталь является третьим, который передает Эстония Украине с начала полномасштабной войны России против нашей страны", – отметили в ведомстве.

Обучение украинских медицинских сил по использованию полевого госпиталя проведут украинские и эстонские специалисты при поддержке Нидерландов.

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца приняла участие в торжественной церемонии подписания соглашения о передаче Украине военного полевого госпиталя Role 2. В церемонии также участвовали министр обороны Эстонии Ханно Певкур, посол Норвегии Элзе Берит Эикеланд и посол Нидерландов Озлем Канел.

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Эстонии, Нидерландов и Норвегии", – подытожили в Минобороны.

В оборонном ведомстве Эстонии сообщали о подписании договора об отправке госпиталя 1 декабря. Там уточнили, что Нидерланды выделят на проект €3,5 млн, Норвегия – €4,3 млн. Вклад Эстонии состоит в оплате труда Государственного оборонного инвестиционного центра и личного состава сил обороны, связанных с проектом. Кроме того, Эстония передает Украине другое снаряжение в рамках этого пакета военной помощи.

Первый полевой госпиталь Эстония отправила в Украину в сотрудничестве с Германией в марте этого года, второй – также в сотрудничестве с Германией – в сентябре.