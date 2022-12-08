После российского вторжения многие задавались вопросом "почему?" Мой ответ: посмотрите на историю – премьер Эстонии

По ее мнению, мир теперь будет делиться на "до" и "после" 24 февраля. Каллас отметила, что 2022 год показал лицо российских военных преступлений и российской оккупации. Эстония, как и половина Европы после Второй мировой войны, знает, что значит "потерять все", добавила премьер. Она отметила, что они "потеряли территорию, свободу и пятую часть населения в результате советского террора". Каллас заявила: "Шокирует то, что размах военных преступлений, систематических массовых убийств, депортаций и пыток в Украине сегодня является повторением зверств Кремля в прошлом. Вот вам и обещания "никогда больше".

Каллас отметила, что после российского вторжения в феврале "многие задавались вопросом "почему?" Ее ответ: "Просто посмотрите на историю". По мнению премьера Эстонии, Советский Союз пал, но "его империализм не пал". Она отметила, что в России была похоронена "правда о советском прошлом", а вместе с ней и "уроки того времени". Она подчеркнула, что Москва продолжает применение силы – против Молдовы, затем против Грузии, Крыма и восточной Украины. "Восторжествовала безнаказанность", – написала Каллас.