После российского вторжения многие задавались вопросом "почему?" Мой ответ: посмотрите на историю – премьер Эстонии

По ее мнению, мир теперь будет делиться на "до" и "после" 24 февраля. Каллас отметила, что 2022 год показал лицо российских военных преступлений и российской оккупации. Эстония, как и половина Европы после Второй мировой войны, знает, что значит "потерять все", добавила премьер. Она отметила, что они "потеряли территорию, свободу и пятую часть населения в результате советского террора". Каллас заявила: "Шокирует то, что размах военных преступлений, систематических массовых убийств, депортаций и пыток в Украине сегодня является повторением зверств Кремля в прошлом. Вот вам и обещания "никогда больше".
Каллас отметила, что после российского вторжения в феврале "многие задавались вопросом "почему?" Ее ответ: "Просто посмотрите на историю". По мнению премьера Эстонии, Советский Союз пал, но "его империализм не пал". Она отметила, что в России была похоронена "правда о советском прошлом", а вместе с ней и "уроки того времени". Она подчеркнула, что Москва продолжает применение силы – против Молдовы, затем против Грузии, Крыма и восточной Украины. "Восторжествовала безнаказанность", – написала Каллас.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.
По данным Офиса президента Украины на сентябрь, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) в отчете за 6 декабря заявили, что Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.