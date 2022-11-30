Эстония запустила в обращение монету в €2, посвященную Украине

Два миллиона монет вводятся в обращение через банки и торговые точки. Монету также можно купить в благотворительных целях в качестве памятного продукта, средства от продажи таких монет пойдут на поддержку Украины, сообщает пресс-служба банка.

"Монета в два евро, посвященная Украине, с сегодняшнего дня начнет поступать через магазины в Эстонии и других странах Европы. Эта монета напоминает людям, что свобода – высшая ценность, и она дается очень дорогой ценой. Украина сейчас ведет войну ценой жизней собственного народа за общие ценности европейского культурного пространства, и мы должны продолжать поддерживать их в этом", – сказал председатель Банка Эстонии Мадис Мюллер.

По его словам, Банк Эстонии решил выпустить монету в два евро, посвященную Украине и свободе прежде всего для финансовой поддержки украинского центрального банка, чтобы он мог направить свою помощь туда, где это необходимо.

"Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад, купив монетную карту, выпущенную летом. Со всего мира приехали сторонники, и уже сделано первое пожертвование в размере 350 000 евро в Украину. Конечно, будет еще больше, так как продажи на благотворительность продолжаются", — сказал Мюллер.