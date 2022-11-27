НБУ выпустил памятную медаль, посвященную Мариуполю

"Памятная медаль посвящена символу сверхчеловеческого мужества, силы, несгибаемости духа, борьбы, героизма и трагизма – городу Мариуполю и героям-защитникам, защищавшим его от российских оккупантов. Устойчивое и решительное сопротивление защитников Мариуполя стало серьезным испытанием для врага, отвлекло на себя значительную часть его личного состава, вооружения и замедлило наступление российских войск на других оперативных направлениях. Оборона Мариуполя и Азовстали, длившаяся 86 дней, 82 из которых в полном окружении, – одно из самых выдающихся проявлений победы украинских воинов в новейшей истории", – говорится в сообщении.
Медаль изготовлена из нейзильбера. На аверсе изображена композиция, символизирующая Мариуполь: фасад драматического театра под прицелом, стилизованные конструкции "Азовстали", на которые летят бомбы.
В написании слова "Маріуполь" букву "i" заменяет свеча как символ памяти по погибшим, букву "о" имитирует карта города, созданная из двух профилей – детского и взрослого, как символ принудительной депортации.
Внизу на фоне стилизованных волн изображен якорь – один из геральдических элементов, находящихся на гербе Мариуполя.
На реверсе медали изображен образ воина, готового защищать государство до последнего. Вокруг него – стилизованные обломки, оружие и перекресток прицела.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.