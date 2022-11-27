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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НБУ выпустил памятную медаль, посвященную Мариуполю

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НБУ посвятил Мариуполю памятную медаль
НБУ посвятил Мариуполю памятную медаль
Фото: Національний банк України / Facebook

Национальный банк Украины выпустил 25 ноября памятную медаль "Город героев – Мариуполь". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Памятная медаль посвящена символу сверхчеловеческого мужества, силы, несгибаемости духа, борьбы, героизма и трагизма – городу Мариуполю и героям-защитникам, защищавшим его от российских оккупантов. Устойчивое и решительное сопротивление защитников Мариуполя стало серьезным испытанием для врага, отвлекло на себя значительную часть его личного состава, вооружения и замедлило наступление российских войск на других оперативных направлениях. Оборона Мариуполя и Азовстали, длившаяся 86 дней, 82 из которых в полном окружении, – одно из самых выдающихся проявлений победы украинских воинов в новейшей истории", – говорится в сообщении.

Медаль изготовлена из нейзильбера. На аверсе изображена композиция, символизирующая Мариуполь: фасад драматического театра под прицелом, стилизованные конструкции "Азовстали", на которые летят бомбы. 

В написании слова "Маріуполь" букву "i" заменяет свеча как символ памяти по погибшим, букву "о" имитирует карта города, созданная из двух профилей – детского и взрослого, как символ принудительной депортации.

Внизу на фоне стилизованных волн изображен якорь – один из геральдических элементов, находящихся на гербе Мариуполя.

На реверсе медали изображен образ воина, готового защищать государство до последнего. Вокруг него – стилизованные обломки, оружие и перекресток прицела.

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Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

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