НБУ выпустил памятную медаль, посвященную Мариуполю

"Памятная медаль посвящена символу сверхчеловеческого мужества, силы, несгибаемости духа, борьбы, героизма и трагизма – городу Мариуполю и героям-защитникам, защищавшим его от российских оккупантов. Устойчивое и решительное сопротивление защитников Мариуполя стало серьезным испытанием для врага, отвлекло на себя значительную часть его личного состава, вооружения и замедлило наступление российских войск на других оперативных направлениях. Оборона Мариуполя и Азовстали, длившаяся 86 дней, 82 из которых в полном окружении, – одно из самых выдающихся проявлений победы украинских воинов в новейшей истории", – говорится в сообщении.

Медаль изготовлена из нейзильбера. На аверсе изображена композиция, символизирующая Мариуполь: фасад драматического театра под прицелом, стилизованные конструкции "Азовстали", на которые летят бомбы.

В написании слова "Маріуполь" букву "i" заменяет свеча как символ памяти по погибшим, букву "о" имитирует карта города, созданная из двух профилей – детского и взрослого, как символ принудительной депортации.

Внизу на фоне стилизованных волн изображен якорь – один из геральдических элементов, находящихся на гербе Мариуполя.

На реверсе медали изображен образ воина, готового защищать государство до последнего. Вокруг него – стилизованные обломки, оружие и перекресток прицела.

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